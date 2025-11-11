Con el desafío de recomponer el vínculo con las provincias, el nuevo ministro del Interior inicia una agenda federal para escuchar reclamos, sumar apoyos y destrabar la negociación del Presupuesto 2026.

Javier Milei tomó juramento a Diego Santilli como ministro del Interior: arranca una agenda cargada de reuniones con gobernadores

Diego Santilli asumió este martes como nuevo ministro del Interior en una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada , donde el presidente Javier Milei encabezó la jura acompañado por funcionarios del gabinete, dirigentes políticos y familiares del “Colo”. Tras el juramento formal, el mandatario lo abrazó y se acercó a saludar a sus hijos y a su esposa, presentes en primera fila junto al resto de los invitados.

La designación de Santilli quedó oficializada en la madrugada, a través del Decreto 794/2025 , y lo coloca en un rol clave dentro del Gobierno: será el encargado de tejer acuerdos con los gobernadores para avanzar con las reformas que el Ejecutivo busca aprobar en el Congreso , entre ellas, el Presupuesto 2026 , cuya discusión se intensificará en las próximas semanas.

Primeras señales de gestión

El aterrizaje en su nueva oficina no tardó en activarse. En los últimos días, Santilli comenzó a recibir a diferentes mandatarios provinciales, entre ellos Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba). Los encuentros sirvieron para tomar contacto con los reclamos y necesidades de cada jurisdicción y comenzar a delinear un camino de diálogo más estable.

De hecho, el propio Santilli tiene previsto desplegar una agenda federal desde este miércoles, con una recorrida que incluirá reuniones presenciales con Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires).

La iniciativa surge tras el traspaso con su antecesor, Lisandro Catalán, quien advirtió que varios gobernadores, incluso aquellos que respaldaron al oficialismo en las elecciones, reclamaban un trato diferencial que nunca llegó.

Una agenda atravesada por la coparticipación

Uno de los puntos que aparece de manera recurrente en estas conversaciones es la discusión por la coparticipación. Los mandatarios piden revisar criterios y mecanismos, mientras que Santilli admite que cualquier avance en ese tema requerirá coordinación con el Palacio de Hacienda. Prometió reunirse en los próximos días con el ministro Luis “Toto” Caputo para analizar el escenario.

Hasta ahora, el “Colo” cosechó respaldos explícitos de gobernadores como Orrego y Jalil. En cambio, Torres y Llaryora manifestaron buena predisposición, pero también marcaron límites: exigen que el Gobierno introduzca cambios concretos en el Presupuesto.

Llaryora fue tajante al salir de la reunión: “Hubo una actitud del Gobierno hacia sectores como la discapacidad, el Garrahan o el financiamiento universitario. Pero falta ajustar varias cuestiones, y eso tiene que verse reflejado en el Presupuesto”.

En las próximas semanas, Santilli planea reunirse con al menos una decena de los mandatarios que a fines de octubre estuvieron en el encuentro con Milei —una cumbre de la que él no participó por encontrarse aún en proceso de transición ministerial—. La intención oficial es acelerar la construcción política necesaria para garantizar la aprobación de los proyectos centrales del Gobierno.