Uno Santa Fe | Política | Javier Milei

Javier Milei tomó juramento a Diego Santilli como ministro del Interior: arranca una agenda cargada de reuniones con gobernadores

Con el desafío de recomponer el vínculo con las provincias, el nuevo ministro del Interior inicia una agenda federal para escuchar reclamos, sumar apoyos y destrabar la negociación del Presupuesto 2026.

11 de noviembre 2025 · 15:36hs
Javier Milei tomó juramento a Diego Santilli como ministro del Interior: arranca una agenda cargada de reuniones con gobernadores

Javier Milei tomó juramento a Diego Santilli como ministro del Interior: arranca una agenda cargada de reuniones con gobernadores

Diego Santilli asumió este martes como nuevo ministro del Interior en una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde el presidente Javier Milei encabezó la jura acompañado por funcionarios del gabinete, dirigentes políticos y familiares del “Colo”. Tras el juramento formal, el mandatario lo abrazó y se acercó a saludar a sus hijos y a su esposa, presentes en primera fila junto al resto de los invitados.

La designación de Santilli quedó oficializada en la madrugada, a través del Decreto 794/2025, y lo coloca en un rol clave dentro del Gobierno: será el encargado de tejer acuerdos con los gobernadores para avanzar con las reformas que el Ejecutivo busca aprobar en el Congreso, entre ellas, el Presupuesto 2026, cuya discusión se intensificará en las próximas semanas.

Primeras señales de gestión

El aterrizaje en su nueva oficina no tardó en activarse. En los últimos días, Santilli comenzó a recibir a diferentes mandatarios provinciales, entre ellos Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba). Los encuentros sirvieron para tomar contacto con los reclamos y necesidades de cada jurisdicción y comenzar a delinear un camino de diálogo más estable.

De hecho, el propio Santilli tiene previsto desplegar una agenda federal desde este miércoles, con una recorrida que incluirá reuniones presenciales con Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires).

La iniciativa surge tras el traspaso con su antecesor, Lisandro Catalán, quien advirtió que varios gobernadores, incluso aquellos que respaldaron al oficialismo en las elecciones, reclamaban un trato diferencial que nunca llegó.

Una agenda atravesada por la coparticipación

Uno de los puntos que aparece de manera recurrente en estas conversaciones es la discusión por la coparticipación. Los mandatarios piden revisar criterios y mecanismos, mientras que Santilli admite que cualquier avance en ese tema requerirá coordinación con el Palacio de Hacienda. Prometió reunirse en los próximos días con el ministro Luis “Toto” Caputo para analizar el escenario.

Hasta ahora, el “Colo” cosechó respaldos explícitos de gobernadores como Orrego y Jalil. En cambio, Torres y Llaryora manifestaron buena predisposición, pero también marcaron límites: exigen que el Gobierno introduzca cambios concretos en el Presupuesto.

Llaryora fue tajante al salir de la reunión: “Hubo una actitud del Gobierno hacia sectores como la discapacidad, el Garrahan o el financiamiento universitario. Pero falta ajustar varias cuestiones, y eso tiene que verse reflejado en el Presupuesto”.

En las próximas semanas, Santilli planea reunirse con al menos una decena de los mandatarios que a fines de octubre estuvieron en el encuentro con Milei —una cumbre de la que él no participó por encontrarse aún en proceso de transición ministerial—. La intención oficial es acelerar la construcción política necesaria para garantizar la aprobación de los proyectos centrales del Gobierno.

Embed

Javier Milei Diego Santilli reuniones
Noticias relacionadas
Patricia Bullrich asumirá en la Cámara de Senadores

Patricia Bullrich asume como presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado: "Dejaré todo"

El presidente Javier Milei de nuevo de viaje a Estados Unidos

Javier Milei llegó a Estados Unidos para participar del America Business Forum

El presidente Javier Milei viaja de nuevo a Estados Unidos

Javier Milei inicia su viaje número 14 a Estados Unidos y suma una escala en Bolivia

Diego Santilli es el flamante ministro del Interior

Diego Santilli va por la reforma laboral y le marca la cancha a los gobernadores

Lo último

Días y horarios para las revanchas de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

Días y horarios para las revanchas de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

El oficialismo de Colón no irá por la reelección, pero busca irse resolviendo temas claves

El oficialismo de Colón no irá por la reelección, pero busca irse resolviendo temas claves

Vicentín: la Justicia dio por ganador al grupo Grassi

Vicentín: la Justicia dio por ganador al grupo Grassi

Último Momento
Días y horarios para las revanchas de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

Días y horarios para las revanchas de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

El oficialismo de Colón no irá por la reelección, pero busca irse resolviendo temas claves

El oficialismo de Colón no irá por la reelección, pero busca irse resolviendo temas claves

Vicentín: la Justicia dio por ganador al grupo Grassi

Vicentín: la Justicia dio por ganador al grupo Grassi

Milei tomó juramento a Santilli como ministro del Interior: arranca una agenda cargada de reuniones con gobernadores

Milei tomó juramento a Santilli como ministro del Interior: arranca una agenda cargada de reuniones con gobernadores

Alcaraz le ganó a Fritz y quedó a un paso de las semis en las ATP Finals

Alcaraz le ganó a Fritz y quedó a un paso de las semis en las ATP Finals

Ovación
El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Posible impugnación: el estatuto de Colón impediría la designación de Vignatti

Posible impugnación: el estatuto de Colón impediría la designación de Vignatti

A quién enfrentaría Unión en el inicio de los playoffs del Clausura

A quién enfrentaría Unión en el inicio de los playoffs del Clausura

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

Colón se potencia en la pintura con otro pivote colombiano para la Liga Argentina

Colón se potencia en la pintura con otro pivote colombiano para la Liga Argentina

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"