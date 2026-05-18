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Unión se frota las manos por Thiago Cardozo, clave para que Belgrano sea finalista

Thiago Cardozo volvió a ser decisivo, llevó a Belgrano a la final del Torneo Apertura y en Unión miran atentos una situación que puede representar un ingreso millonario para el club rojiblanco.

Ovación

Por Ovación

18 de mayo 2026 · 06:57hs
Unión se frota las manos por Thiago Cardozo, clave para que Belgrano sea finalista

Gentileza La Voz

Thiago Cardozo volvió a transformarse en héroe de Belgrano y en Unión no pasó inadvertido. El arquero uruguayo fue determinante en la clasificación del Pirata a la final del Torneo Apertura, primero sosteniendo el empate ante Argentinos durante los 90 minutos y el alargue, y luego convirtiéndose en figura absoluta en la definición por penales al contener el disparo decisivo de Enzo Pérez.

Unión, expectante con Thiago Cardozo

La actuación del exarquero tatengue no solo disparó la ilusión de Belgrano, que quedó a un paso del título, sino que además reactivó inevitablemente el tema económico que une a ambos clubes. Es que el pase de Cardozo pertenece a Unión y la institución cordobesa tiene una opción de compra fijada en 1.200.000 dólares.

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En Santa Fe observan todo con enorme expectativa. El rendimiento del arquero en esta recta decisiva del campeonato elevó todavía más su cotización y terminó consolidándolo como una pieza fundamental del equipo de Ricardo Zielinski. A esta altura, cuesta imaginar un Belgrano sin Cardozo bajo los tres palos.

Thiago Cardozo

Sin embargo, el escenario no parece tan lineal. En Córdoba saben que el monto de la opción es importante y tampoco descartan intentar una renegociación con Unión. Allí aparece otro elemento que forma parte de la discusión: la deuda que el Tatengue mantiene con Belgrano por la compra del 50% del pase de Agustín Colazo.

Unión, con una negociación que le puede ser muy favorable

Más allá de esa situación, en Unión mantienen una postura firme. La dirigencia rojiblanca entiende que Cardozo atraviesa un gran presente, que su valor deportivo creció de manera considerable y que el monto estipulado en la cláusula debe respetarse. Por eso, no habría demasiada intención de flexibilizar condiciones.

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Mientras tanto, el arquero sigue respondiendo dentro de la cancha. En semifinales volvió a demostrar personalidad, liderazgo y una enorme capacidad para aparecer en momentos límite. Belgrano sufrió durante largos pasajes ante Argentinos, pero encontró en Cardozo un sostén decisivo para mantenerse con vida hasta los penales.

La final del Torneo Apertura podría terminar de potenciar aún más su figura. Y en Unión lo saben. Por eso, mientras el Pirata sueña con el título, en Santa Fe también hacen cuentas y esperan que las actuaciones del uruguayo terminen traduciéndose en una negociación favorable para las arcas del club.

Unión Thiago Cardozo Belgrano
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