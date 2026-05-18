Barrios y Rasmussen comenzarán a jugar "condicionados" en Colón

Los dos marcadores centrales acumulan cuatro amonestaciones y una nueva tarjeta los dejará afuera justo en un tramo decisivo del campeonato. La situación preocupa todavía más ante la posible lesión muscular de Federico Lértora.

Colón no solo sigue atento a la evolución física de Federico Lértora. También empezó a mirar con preocupación otra situación sensible en la estructura del equipo: el estado disciplinario de sus dos marcadores centrales titulares.

Pier Barrios y Federico Rasmussen quedaron al borde de la suspensión, ya que ambos acumulan cuatro tarjetas amarillas en la Primera Nacional y una nueva amonestación los obligará a cumplir una fecha de suspensión.

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El dato no pasa inadvertido para Ezequiel Medrán, sobre todo teniendo en cuenta el calendario que se le viene al Sabalero. De los próximos seis partidos, cuatro serán fuera de Santa Fe, un escenario que históricamente viene exponiendo las mayores dificultades del equipo en esta temporada.

Mientras en el Brigadier López Colón construyó una fortaleza que lo mantiene en la pelea de arriba, lejos de casa el rendimiento baja considerablemente. Por eso, perder a cualquiera de los dos defensores centrales en este contexto representaría un problema importante.

Dos piezas fijas para Medrán en Colón

Tanto Barrios como Rasmussen se transformaron en jugadores fundamentales desde su llegada al club. Los dos disputaron los 13 partidos de Colón en el campeonato y prácticamente no salieron nunca del equipo.

Pier Barrios acumula 1.161 minutos en cancha y ya recibió cuatro amarillas, mientras que Rasmussen suma 1.170 minutos y tiene también cuatro amonestaciones oficiales.

Más allá de las estadísticas, ambos representan experiencia, voz de mando y liderazgo dentro de una estructura que podría sufrir además la ausencia de Federico Lértora.

La posible baja de Lértora cambia el escenario

La preocupación creció después del empate 1-1 ante Estudiantes de Buenos Aires en Caseros. A los 31 minutos del primer tiempo, Lértora pidió el cambio por una molestia muscular en la zona de los aductores, el mismo sector donde ya había sufrido un inconveniente físico semanas atrás.

En las próximas horas se realizará estudios para determinar el grado de la lesión, aunque en Colón existe inquietud porque el mediocampista es uno de los grandes referentes futbolísticos y anímicos del plantel.

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En ese contexto, la presencia de Barrios y Rasmussen adquiere todavía más valor. Son dos futbolistas que sostienen la estructura defensiva y también la personalidad de un equipo que atraviesa un tramo exigente de la temporada.

Por eso, además de pensar en Mitre de Santiago del Estero, Medrán también empieza a administrar riesgos. Porque una amarilla más puede modificarle buena parte del panorama justo cuando Colón necesita firmeza, experiencia y liderazgo para sostenerse arriba.