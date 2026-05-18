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Comesaña venció a Royer y clasificó a los octavos de final del ATP de Ginebra

El tenista argentino Franciso Comesaña venció en tres sets al francés Valentin Royer y en la próxima ronda enfrentará al ganador del partido entre Munar y Basavareddy

18 de mayo 2026 · 21:19hs
Francisco Comesaña se metió en octavos de final del ATP de Ginebra.

Francisco Comesaña se metió en octavos de final del ATP de Ginebra.

El tenista argentino Francisco Comesaña le ganó en tres sets al francés Valentin Royer (73°) y se clasificó a los octavos de final del ATP 250 de Ginebra.

Comesaña avanza en Ginebra

El oriundo de Mar del Plata venía de sufrir dos duras eliminaciones en este inicio de mayo. El pasado martes en el Challenger de Valencia, cayó en la treintaidosavos de final con el español Pablo Carreño Busta mientras que, el miércoles 6, perdió en la primera ronda con el alemán Jan-Lennard Struff.

Este lunes en la cancha 1 del Tennis Club de Ginebra, el argentino se enfrentaba por segunda vez a Royer, al que ya lo había vencido en Auckland en enero.

En un primer set parejo, el francés quebró dos veces consecutivas en el quinto game y se adelantó 5-2. Finalmente, el argentino no se logró reponer y Royer se terminó quedando con la manga por 6-2.

En el segundo set, el marplatense arrancó con un mejor semblante y quebró en el segundo game, sosteniendo la ventaja desde ese entonces para llevarse la manga por 6-3 tras un parate por lluvia en el 5-2.

En el último y definitivo set, todo se mantuvo parejo hasta el 3-3 donde Comesaña quebró y se puso 4-3. Sin embargo, Royer rápidamente lo empató pero el marplatense quebró nuevamente y se terminó llevando la manga y el partido por 6-4.

En la próxima instancia, el argentino enfrentará al ganador del partido entre el estadounidense Nishesh Basavareddy y el español Jaume Munar.

Por su parte, el argentino Thiago Tirante perdió 6-4 y 6-1 con el francés Arthur Rinderknech mientras que Sebastián Báez cayó 7-5 y 6-1 con el estadounidense Alex Michelsen.

Comesaña ATP Ginebra
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