Colón y Lago acordaron un vínculo con varias condiciones muy particulares

El delantero firmará este martes su nuevo vínculo hasta diciembre de 2027. El acuerdo incluirá una importante actualización económica y condiciones particulares pensando en una futura transferencia

Ignacio Lago y Colón terminarán de sellar este martes un acuerdo que ambas partes venían buscando desde hace tiempo. Luego de varias negociaciones y charlas que se aceleraron en los últimos días, el delantero firmará un nuevo contrato con la institución rojinegra hasta el 31 de diciembre de 2027.

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La confirmación llegó desde distintos frentes. El presidente José Alonso lo adelantó el sábado en Caseros, mientras que el propio jugador también dio prácticamente por cerrada la renovación luego del empate 1-1 frente a Estudiantes de Buenos Aires.

“Es lo que quería. Siempre manifesté que mis ganas eran quedarme”, expresó Lago tras el encuentro. Incluso, reveló que las diferencias quedaron atrás luego de las últimas conversaciones con la dirigencia. “Buscamos el beneficio de ambos. Ni Colón quiere perder dinero ni yo quiero dejar de compensar todo lo que Colón me dio”, explicó.

Un contrato muy mejorado para Lago en Colón

Según se informó en Radio Gol (FM 96.7), en las próximas horas llegará a Santa Fe Pablo Caro, representante del futbolista, para cerrar formalmente la firma del vínculo.

El nuevo acuerdo tendrá varias particularidades importantes. En primer lugar, Lago pasará a percibir un salario muy superior al que venía cobrando hasta el momento, producto de una fuerte actualización contractual impulsada tras el crecimiento futbolístico del delantero y su consolidación como una de las figuras del equipo.

Además, el contrato incluirá un reconocimiento económico retroactivo por los meses en los cuales el jugador percibió un salario considerado “atrasado” en relación a su rendimiento y protagonismo dentro del plantel profesional.

La cláusula especial y el interés de Peñarol

Otro de los puntos salientes del nuevo vínculo será la inclusión de una cláusula de salida válida hasta diciembre de este año. En ese escenario también juega un papel importante Talleres de Córdoba, dueño del otro 50% del pase del futbolista.

A su vez, el acuerdo contempla una condición especial: si a fin de año surge una transferencia a préstamo, el contrato automáticamente se extenderá por una temporada más, hasta el 31 de diciembre de 2028.

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Mientras tanto, el mercado ya empezó a moverse alrededor del atacante. El club que sigue insistiendo por Lago es Peñarol de Montevideo, entidad que ya lo había buscado con fuerza en el inicio de la temporada y que mantiene el interés de cara al próximo mercado de pases.

De esta manera, Colón se asegura la continuidad de uno de sus jugadores más desequilibrantes, mejora considerablemente su situación contractual y al mismo tiempo protege uno de los patrimonios futbolísticos más importantes que hoy tiene el plantel de Ezequiel Medrán.