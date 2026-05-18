Luego de la grave lesión que sufrió, Alan Forneris fue operado con éxito

El mediocampista de Racing Alan Forneris fue operado este lunes, debido a la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla que sufrió en el partido ante Racing

Racing recibió buenas noticias en la jornada de lunes: Alan Forneris, quien padeció la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, fue operado de manera exitosa. En el corto plazo, deberá permanecer en reposo durante varios días para luego comenzar con una extensa recuperación de, aproximadamente, seis a ocho meses. Así, recién podrá volver a la actividad profesional el año próximo.

La terrible lesión se dio a los 28 minutos del primer tiempo en Uno, cuando la Academia y Estudiantes de La Plata se jugaban el pasaje a los cuartos de final del Torneo Apertura. El volante persiguió a Facundo Farías en una jugada cercana a la línea de fondo y, en plena carrera, su rodilla izquierda realizó un movimiento poco natural. Inmediatamente, quedó tendido en el césped con gestos de absoluto dolor y, tras ser asistido por los médicos del equipo, fue retirado en camilla con el rostro repleto de lágrimas.

El futbolista fue recibido por sus compañeros con suma calidez y contención, tras ser intervenido por Gonzalo Gómez en la Clínica Zabala de Belgrano. Para Forneris significa un impacto en sus aspiraciones como jugador de Racing, en el cual venía siendo considerado como titular por Gustavo Costas. Había sumando minutos de arranque en los duelos ante Caracas y Botafogo, por la Copa Sudamericana.

El joven mediocampista arribó a la institución de Avellaneda a medidados de 2025, cuando Racing le compró el 80% de su ficha a Colón de Santa Fe de la Primera Nacional, y firmó un contrato que rige hasta diciembre de 2029. Hasta el momento, Forneris acumula 14 partidos en la Academia y aportó una asistencia en la victoria ante Independiente Petrolero, aunque todavía no se estrenó en el arco rival.