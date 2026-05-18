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Colón quedó como único puntero: All Boys derrotó a Deportivo Morón

All Boys venció como local a Deportivo Morón por 1-0 y de esta manera, Colón es el único líder de la Zona A con 23 puntos

Ovación

Por Ovación

18 de mayo 2026 · 22:13hs
All Boys venció a Deportivo Morón y Colón es el único líder de la Zona A.

All Boys venció a Deportivo Morón y Colón es el único líder de la Zona A.

All Boys que venía de perder ante Colón y que se había quedado sin DT luego de la salida de Aníbal Biggeri dio el golpe y venció como local a Deportivo Morón por 1-0.

Colón quedó como único líder

De esta manera, el Sabalero quedó como único líder de la Zona A con 23 puntos y el Gallo se mantiene 2° con 22 unidades, con las mismas unidades que Ciudad Bolívar que está 3° también con 22 puntos.

El único gol del partido llegó a los 45' del segundo tiempo, por intermedio del delantero Sergio Apa, quien había ingresado en el complemento y convirtió de cabeza.

Minutos antes del gol, fue expulsado el marcador central de Deportivo Morón Franco Vázquez por una infracción en la mitad de la cancha y el árbitro Pablo Giménez le mostró la segunda amarilla y la tarjeta roja.

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