Tras 110 días de conflicto, el gremio extendió la medida de fuerza para toda la semana. El intendente, Mario Papaleo, minimizó el acatamiento, aseguró que la provincia "no es competente" para intervenir y reveló que la Justicia dictó una orden de restricción contra la cúpula sindical.

Conflicto al límite en Sauce Viejo: Asoem lanzó un paro de 120 horas y el intendente volvió a denunciar "aprietes"

El conflicto municipal en Sauce Viejo ingresó en su fase más crítica. Tras el fracaso de los intentos de acercamiento en el Ministerio de Trabajo, los Cuerpos Orgánicos de la Asoem resolvieron profundizar las medidas de fuerza y decretar un paro de 120 horas (toda la semana laboral) con asistencia a los lugares de trabajo, acompañado de asambleas informativas en la vía pública.

La respuesta del intendente Mario Papaleo no se hizo esperar: minimizó el impacto de la huelga, desconoció la legitimidad territorial del gremio y denunció penalmente hechos de violencia que derivaron en una medida perimetral de distancia contra el secretario general del sindicato, Juan R. Medina.

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asoem paro Sauce Viejo Las medidas de fuerza del gremio continuarán solamente en la localidad de Sauce Viejo gentileza

La postura del intendente: "Es una minoría que hostiga"

En declaraciones periodísticas, Papaleo aseguró que las cinco jornadas de paro dictadas por Asoem tienen un acatamiento "ínfimo" dentro de la estructura municipal.

Bajo acatamiento: “Están representando a una cantidad ínfima de trabajadores, te diría que son 30 sobre un universo de 200. El resto, los 170 restantes, realmente están trabajando o quieren trabajar”, afirmó el mandatario.

Fallo judicial por bloqueos: el Ejecutivo acudió a la Justicia mediante una medida autosatisfactiva para garantizar la actividad. Según Papaleo, un juez ordenó el cese inmediato de los bloqueos en los corralones y el hostigamiento a los empleados no adherentes, permitiendo normalizar servicios críticos como la recolección de residuos por razones de salubridad.

Denuncias de violencia y perimetral: el intendente reveló que su esposa fue agredida en una marcha, lo que motivó una orden judicial de restricción de acercamiento contra el líder de ASOEM: “Han violado domicilios, la libertad de trabajo, han agredido y hostigado. Alguien que quiere representar a los trabajadores no puede perseguirlos porque no se afiliaron al gremio”.

Choque institucional: ¿De quién es la competencia?

Uno de los puntos más polémicos de la jornada fue la justificación de Papaleo sobre su reiterada ausencia en las audiencias de conciliación provinciales. El intendente pateó el tablero de la paritaria al asegurar que el Ministerio de Trabajo de Santa Fe no tiene competencia legal en el diferendo.

“No correspondía asistir. Es un tema de zona de actuación que realmente lo debe resolver el Ministerio de Trabajo de la Nación (hoy bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano). Asoem no tiene la inscripción necesaria para actuar y representar trabajadores en la jurisdicción de Sauce Viejo”, disparó el intendente.

La réplica de Asoem: "Avasallamiento sindical"

Por su parte, el cuerpo de delegados de Asoem ratificó por unanimidad la continuidad del plan de lucha en un encuentro desarrollado en el Multiespacio Cultural. El gremio desmintió la versión municipal y aseguró que las asambleas serán "multitudinarias" para exponer ante los vecinos las "condiciones laborales paupérrimas" que atraviesa el personal local.

La estrategia sindical se bifurcará en dos frentes esta semana:

Denuncia de violencia laboral: el gremio acusó a la gestión de Papaleo de ejercer persecución interna mediante el traslado arbitrario de personal y la modificación de funciones en áreas sensibles como la oficina de Licencias de Conducir.

Batalla judicial por los fondos: este martes se desarrollará una audiencia clave por el amparo que presentó ASOEM. El sindicato denuncia que el municipio cometió una ilegalidad al retenerle los códigos de descuento de la cuota sindical a los afiliados, una medida que califican como un intento explícito de "desfinanciar y quebrar" la organización.