La medida que recae sobre María Verónica Ballari, integrante del MPA, es sin goce de haberes y regirá durante 90 días.

La Legislatura suspendió a una fiscal rosarina por demoras en una causa de violencia de género

La Legislatura de Santa Fe suspendió por 90 días y sin goce de sueldo a la fiscal de Rosario María Verónica Ballari por demoras e irregularidades en distintas investigaciones que estaban bajo responsabilidad de la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En especial, Ballari había quedado bajo la lupa como consecuencia de la demora con la que actuó frente a las denuncias por violencia de género que la enfermera Ailén Oggero había presentado contra su expareja Jonathan Omill, meses antes de ser asesinada en febrero de 2025 en barrio Belgrano, en Rosario .

El caso tuvo una fuerte repercusión pública y deparó duras críticas al tratamiento judicial previo de las denuncias vinculadas a violencia de género.

La decisión de la Legislatura

La decisión respecto de Ballari fue adoptada este jueves por unanimidad durante una sesión conjunta de ambas Cámaras. Y se tomó luego de que la comisión de Acuerdos concluyera que hubo demoras e irregularidades en distintas investigaciones que estaban bajo responsabilidad de la integrante del MPA.

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Acuerdos tomó el caso luego de un pedido de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, a cargo de Leandro Mai.

La fiscal había sido apartada de las áreas especializadas en violencia de género dentro del MPA y hasta este jueves ejercía funciones en otra dependencia.

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA había presentado un pedido para que se anule la suspensión, bajo el argumento de que la nueva Constitución provincial deja sin efecto la ley por la cual se impulsó la sanción

Uno de los expedientes analizados durante el proceso disciplinario estuvo relacionado con la investigación a Omill por violencia de género.

Ailén, de 32 años, fue asesinada el 18 de febrero de 2025. Un atacante le disparó cuando salía de su vivienda. La balacera fue escuchada por sus dos hijos (menores de edad), que se encontraban dentro de la casa, y por su padre, Enrique Oggero.

Meses antes del crimen, Ailén había denunciado reiteradas agresiones, amenazas y hechos de violencia de parte de Omill, de quien intentaba separarse. La causa por el femicidio sigue sin detenidos ni imputados por la autoría material del crimen.

En distintas presentaciones judiciales la mujer lo denunció por seguirla, ingresar a su casa por la fuerza, robarle su auto y golpearla en varias ocasiones.

La única medida tomada con Ailén en vida fue la restricción de acercamiento, por lo que Omill fue detenido una vez concretado el asesinato.