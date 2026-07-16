Checho Basile encabeza un Concejo de diálogo y agenda común: autonomía, cercanía y gestión institucional

Elegido por unanimidad en diciembre de 2025, el presidente del Concejo sostiene una gestión basada en la construcción de consensos, la cercanía con los vecinos y el impulso al debate por la autonomía municipal.

Desde que asumió como presidente del Concejo Municipal el 9 de diciembre de 2025 , Sergio “Checho” Basile conduce el cuerpo legislativo en un escenario distinto: incorporación de ocho nuevos concejales , paridad de fuerzas y una agenda marcada por la autonomía municipal .

Basile llegó a la Presidencia elegido por unanimidad , acompañado por Silvina Cian , como vicepresidenta 1ra., y por Jorgelina Mudallel , como vicepresidenta 2da. En su discurso de asunción apeló a su historia personal en la ciudad: “Vengo de familia de laburantes, con esa rebeldía que las aguas del Salado me despertaron” . Y reafirmó el acompañamiento a las gestiones del gobernador Maximiliano Pullaro y a las acciones del Ejecutivo municipal.

El Interbloque “Unidos” quedó conformado con nueve ediles y la oposición, con ocho. Esa paridad obligó a una conducción basada en acuerdos. “La clave será escuchar siempre todas las voces y generar una agenda en común”, definió al asumir. Siete meses después, reafirma esa idea: “Es central tener como herramienta el diálogo para administrar un cuerpo sin mayorías automáticas”.

Ejes de gestión

Durante estos siete meses, la presidencia del Concejo sostuvo tres líneas de trabajo: cercanía con la agenda del vecino, contribuir al desarrollo productivo de la ciudad y plantear los lineamientos de la autonomía municipal.

1- Cercanía con la agenda del vecino. Basile planteó la continuidad del proceso iniciado por gestiones anteriores: “Abrimos las puertas de esta institución, transparentamos el funcionamiento, nos acercamos a la comunidad y fortalecimos la participación ciudadana”, afirmó. Desde el inicio se priorizó poner en el centro a los vecinos como verdaderos protagonistas de la ciudad y debatir los temas cotidianos: movilidad, servicios públicos, residuos y problemáticas sociales. La premisa es que el Concejo funcione como “nexo de cercanía con el vecino y en eso estamos trabajando fuertemente”.

2- Contribuir al desarrollo productivo. “Somos conscientes del espíritu emprendedor y el gran capital de trabajo que hay en nuestros barrios. Pero también de las dificultades para avanzar, muchas veces relacionadas a la falta de articulación entre instituciones o de información”, aseguró Basile. Por eso, su Presidencia puso en marcha ADN Santa Fe, una propuesta de mesas territoriales en cada distrito, con un trabajo clave de escucha y de intercambio entre concejales y vecinos, donde los proyectos nacen de la ciudad para la ciudad. El objetivo es un “Concejo que reconozca la ciudad y proyecte soluciones posibles y medibles para el desarrollo productivo de cada distrito”.

3- La Autonomía Municipal, como prioridad 2026. Es el tema central del año que puso en agenda Checho Basile desde la Presidencia. El Concejo inició sesiones de manera anticipada, sumando casi dos meses adicionales de trabajo. Se impulsaron conversatorios abiertos con vecinos, especialistas y entidades académicas para debatir el alcance y las competencias de la autonomía en materia económica, administrativa, financiera, ambiental y urbana. La convocatoria incluye instancias presenciales y aportes ciudadanos que pueden realizarse a través del sitio web http://autonomiasf.consejosantafe.gob.ar. Los ejes de discusión abarcan la proyección demográfica de la ciudad, su planificación urbana, la administración de los recursos, la relación con el área metropolitana y los desafíos del entorno fluvial, entre otros.

El Foro de Concejales del Área Metropolitana, que este año tuvo su primer encuentro en la localidad de Esperanza, sirvió para empezar a fortalecer el vínculo con las localidades vecinas, con la mirada puesta en el debate por la autonomía: “Tenemos desafíos comunes y podemos pensar estrategias conjuntas. Tenemos el desafío del trabajo articulado, intermunicipios, que nos puso la Constitución del ‘25”, cerró el presidente del Concejo.

Con la mitad del mandato presidencial cumplido en julio de 2026, el principal desafío es transformar el debate por la autonomía en consensos legislativos concretos antes del cierre del año.