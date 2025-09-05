Los candidatos de LLA organizan un "SantaFest" para esquivar la tormenta política

Encabezarán, junto a la jefa del partido en la provincia, Romina Diez, una convocatoria que tendrá a Rosario como epicentro

En plena tormenta política por el escándalo de las presuntas coimas que toca a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , en La Libertad Avanza (LLA) de la provincia decidieron activar este sábado la campaña de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo con una convocatoria denominada "SantaFest", que tendrá a Rosario como epicentro .

La cita vespertina en el salón Vista Río, ubicado en la costanera rosarina (Puerto Norte), oficiará de presentación pública del primer candidato a diputado nacional de LLA de Santa Fe, Agustín Pellegrini, y los demás integrantes de la lista . La entrada al evento es libre y gratuita, aunque hay que inscribirse en un link de una plataforma de tickets.

La convocatoria al "SantaFest"

La movida fue promocionada en redes sociales a través de un afiche que refleja a los cinco primeros candidatos a la Cámara baja rodeando a la diputada nacional y jefa del partido en la provincia, Romina Diez.

En ese sentido, la actividad parece emular a "La Derecha Fest", una convocatoria realizada un mes atrás en Córdoba, que contó con la presencia del presidente Javier Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/romidiezok/status/1963627404200448088&partner=&hide_thread=false El 26 de octubre los argentinos elegimos entre libertad o retroceder a nuestro pasado más oscuro.

Este sábado te esperamos en el lanzamiento de campaña en Santa Fe.

Anotate a través del siguiente link:https://t.co/io0xFvA9mS

Hagamos historia! A todo o nada !!! VLLC !! pic.twitter.com/vtby5uamuD — Romina Diez (@romidiezok) September 4, 2025

La movida rosarina contará con dos referentes nacionales, uno de los cuales tiene presencia local: Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón (fue candidata a convencional constituyente por el departamento San Lorenzo), la pareja de influencers cercana a Milei.

Rolón y Gutiérrez serán oradores en el evento, al igual que Pellegrini y sus pares de lista Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro, Valentina Ravera y Germán Pugnaloni. El cierre del acto correrá por cuenta de Diez.

Pellegrini es uno de los operadores más allegados a la jefa del partido en la provincia y cultor del perfil bajo. Su nominación es toda una apuesta a la tracción que puedan ejercer la figura de Milei y el sello violeta.

La campaña y el contexto

De ese modo, LLA de Santa Fe pone primera en una campaña que estará surcada por los supuestos audios que involucran a la secretaria General de la Presidencia.

Un clima, potenciado por el complejo devenir de la economía, que no luce propicio para las pretensiones mileístas para los comicios de medio término, que actualizarán parcialmente ambas Cámaras del Congreso.