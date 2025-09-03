Milei dijo que hay "empate técnico" en Buenos Aires, defendió a Karina y denunció "operetas" de la oposición

El Presidente encabezó el cierre de campaña de LLA en la provincia de Buenos Aires y respaldó a su hermana tras una semana de tensión por la difusión de audios.

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), ante las elecciones del domingo próximo 7 de septiembre. El mandatario tuvo a su cargo las palabras finales de la actividad proselitista, que se desarrolló en la sede del Club Villa Ángela , ubicado en el barrio Villa Trujui.

En su discurso, el presidente giró sobre tres ejes: críticas al kirchnerismo, defensa de su hermana Karina Milei ante las acusaciones de corrupción y llamado a la participación electoral para el próximo domingo.

Peleas en el acto de Milei

A lo largo de la jornada, se reprodujo un clima de hostilidad que anunciaba la posibilidad de episodios de violencia. En efecto, esa tensión se materializó en algunas peleas aisladas, que expusieron incidentes aunque sin que la situación se desbordara por completo.

La intendenta Mariel Fernández había pedido en forma reiterada a los vecinos de Moreno que estén en contra de las políticas del Gobierno Nacional que no se acerquen al acto. “Hoy no es el día”, insistió la intendenta.

El oficialismo llevó al lugar miles de militantes libertarios, luego de las últimas recorridas y caravanas de campaña, en la que hubo incidentes y hechos de violencia contra los candidatos y dirigentes libertarios en Lomas de Zamora y en la provincia de Corrientes.

Milei calificó a Kicillof como “un inútil esférico”

El Presidente utilizó un insulto para referirse al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Es un inútil esférico, inútil por donde lo mires”, dijo en tono de burla Javier Milei, parafraseando al diputado de su espacio, José Luis Espert.

“Nos encontramos en el tramo final de una elección crucial. Le quieren hacer creer a los bonaerenses que está elección es irrelevante, que no se juega nada. Todo esto para que el valor del voto rentado aumente, porque el voto de los argentinos de bien es necesario para diluir la marea de votantes pago del kirchnerismo”, explicó.

Luego insistió en esa línea: “Si vos no vas a votar, ellos ganan. Ellos van a ir a votar, si no nos defendemos, se van a llevar puesta la provincia”.

Más adelante retomó sus críticas al gobernador: “El ´soviético´ sabe que tiene que desmoralizar a los bonaerenses y que se queden en su casa para no ir a votar. Lo hacen para que este domingo no digamos kirchnerismo nunca más. Ellos utilizan el poder para bloquear el progreso de la gente de a pie. Estás prácticas terminan con bienes de peor calidad a mayores impuestos".