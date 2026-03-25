Manuel Adorni respondió a las acusaciones: "No es contra mí, es contra el gobierno"

Desde Casa Rosada, el jefe de Gabinete aseguró que construyó sus bienes en el sector privado y que puso a disposición de la Justicia toda la documentación

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió a responder las denuncias sobre su patrimonio, sus viajes y unas supuestas propiedades no declaradas . En una conferencia de prensa, el funcionario remarcó que su patrimonio responde a su trabajo en el sector privado y dijo que puso toda la información a disposición de la Justicia .

"Quiero ser directo con lo que se está hablando, trabajé mas de 25 años en el sector privado y hace dos años me convocó el presidente. Mi patrimonio lo construí, antes de entrar al gobierno, no tengo nada que esconder ", afirmó Adorni desde el comienzo.

La polémica surgió tras conocerse detalles de un viaje a Nueva York junto a su esposa, otro a Punta del Este en avión privado y versiones sobre la compra de una vivienda en un country en Exaltación de la Cruz. Frente a esas acusaciones, el funcionario buscó despejar dudas.

"Estamos poniendo a disposición de la Justicia y de los organismos de control toda la documentación que necesiten", afirmó. Sin embargo, aclaró que no puede referirse a ciertos aspectos debido a que existe una investigación judicial en curso: "No puedo responder sobre puntos específicos porque podría entorpecer el proceso".

En relación con el viaje a Uruguay, Adorni fue categórico: "El viaje lo pagué. Estoy cansado de decirlo. La dádiva existiría si yo no lo hubiera pagado".

El jefe de Gabinete también rechazó las versiones sobre propiedades sin declarar. "Vivo en Caballito. El resto de las propiedades lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado", aseguró. Además, desmintió la existencia de una supuesta mansión en Martínez y calificó esas versiones como parte de una "operación política y mediática".

"Este fin de semana inventaron que tengo una casa de un millón de dólares, que me visitó un ex agente de la SIDE y que manejo información para extorsionar al presidente y a la secretaría general de la Presidencia", denunció.

Manuel Adorni apuntó contra la oposición

Durante su exposición, Adorni también cuestionó a la oposición y a sectores críticos del gobierno. "Hay personas a las que no les gusta nuestra gestión y viven inventando cualquier cosa", afirmó, sin mencionar nombres.

En paralelo, defendió la gestión actual y marcó diferencias con administraciones anteriores. "Ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como este ni bajó tanto el gasto público. Un ministro gana la mitad de lo que ganaban con Alberto Fernández", sostuvo. Además, subrayó que su salario está congelado desde el inicio de la gestión.

"No somos lo mismo que gestiones anteriores y la gente lo sabe. No olvidemos que un secretario de Obras Públicas que revoleaba bolsos con plata", agregó.

Por último, Adorni denunció que las críticas forman parte de una estrategia para desgastar al oficialismo. "No es contra mí, es contra el Gobierno", concluyó.