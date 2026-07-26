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Balacera en Bº Santa Lucía: dispararon desde una moto a un grupo de jóvenes y uno terminó herido en el cuello

Los vecinos que escucharon los estampidos de los disparos y vieron a la víctima tirada en la calle, denunciaron el suceso a los operadores del 911. Un vecino en su auto trasladó al herido al hospital Cullen. Policías capitalinos y pesquisas de la PDI buscan a los agresores.

Juan Trento

Por Juan Trento

26 de julio 2026 · 16:00hs
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Balacera en Bº Santa Lucía: dispararon desde una moto a un grupo de jóvenes y uno terminó herido en el cuello

Balacera en Bº Santa Lucía: dispararon desde una moto a un grupo de jóvenes y uno terminó herido en el cuello

Este sábado antes de la medianoche, un muchacho de 24 años resultó herido de bala en la esquina de Juan de Garay y Mosconi, en barrio Santa Lucía, tras el ataque de dos personas que se desplazaban en una motocicleta y que dispararon a mansalva sobre un grupo de jóvenes.

La víctima fue Thiago Sánchez de 24 años, que estaba ensangrentado en el cuello y que un vecino llevó en su auto particular hasta el hospital Cullen. Constataron un roce de bala profundo en el cuello. Recibió curaciones y quedó internado en observación, sin peligro de muerte. Policías de Orden Público y de Cuerpos como pesquisas de Homicidios de la PDI, buscan a los agresores que viajaban en una moto.

Denuncia e investigación

Minutos después del ataque criminal contra el grupo de jóvenes, y como consecuencia de la denuncia a los operadores de la central de emergencias 911, llegaron oficiales de Orden Público y de Cuerpos, que bajaron de los patrulleros para hablar con las personas que estaban en el lugar.

Ellos, los jóvenes presentes y los vecinos del barrio, señalaron de manera unánime que los atacantes fueron dos que viajaban en una motocicleta. Los policías identificaron a testigos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia en todo el sector, que deberían contener imágenes del ataque criminal.

No hay peligro de muerte

Thiago Sánchez, de 24 años, fue trasladado hasta el hospital Cullen, estaba lúcido y narró a los policías del Destacamento N° 11 que funciona en el nosocomio público, que él estaba con sus amigos en la esquina cuando aparecieron los dos motociclistas, y el que viajaba como acompañante disparó a mansalva sobre todos ellos. Él, Sánchez, sintió un fuerte ardor en el cuello y sangre.

Luego, fue revisado por los médicos de la Emergentología que constataron que el balazo le produjo un roce profundo y sangrante en el cuello. Le practicaron curaciones y lo dejaron internado en observación, y no tiene peligro de muerte.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del hecho a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones PDI, ambas de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación MPA, Estanislao Giavedoni, que ordenó un informe sobre el estado de salud de Thiago Sánchez, la identificación de testigos entre los vecinos del sector, la constatación sobre la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor.

Este trabajo fue realizado por los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de tentativa de homicidio.

Santa Lucía balacera investigación moto
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