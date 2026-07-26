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El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

Tras casi una semana de descanso, visitas y muestras de afecto, el entrenador dejó su pueblo natal y habría regresado a Mallorca

26 de julio 2026 · 16:15hs
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El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

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El emotivo cartel en la casa de Scaloni que anunció su despedida de Pujato

Lionel Scaloni dejó Pujato después de pasar casi una semana junto a su familia y de recibir el cariño de cientos de vecinos y fanáticos que se acercaron hasta la casa de sus padres. La partida del entrenador de la selección argentina se conoció este domingo a través de un sencillo cartel escrito a mano y colocado en la puerta de la vivienda.

“Leo ya se fue anoche. Gracias por tanto cariño”, decía la cartulina destinada a quienes todavía pensaban acercarse para pedirle una fotografía, un autógrafo o simplemente saludarlo.

El mensaje en la puerta

El mensaje marcó el final de una estadía de unos cinco días que alteró la tranquilidad habitual de la localidad santafesina, de poco más de tres mil habitantes. Desde que regresó al país tras la final del Mundial 2026, Scaloni quedó rodeado por una permanente demostración de afecto.

Siempre con una sonrisa, Lionel Scaloni sale a saludar a las personas que se acercan a saludarlo a su casa de Pujato tras el Mundial.

Siempre con una sonrisa, Lionel Scaloni sale a saludar a las personas que se acercan a saludarlo a su casa de Pujato tras el Mundial.

Durante toda la semana se repitió la misma escena frente a la casa familiar. Vecinos de Pujato, hinchas llegados desde distintas localidades vecinas y familias enteras aguardaron durante horas con camisetas, banderas, pelotas y fotografías para conseguir un recuerdo junto al técnico de la selección. Al principio fue un puñado de personas, pero con el pasar de los días el número de simpatizantes aumentó considerablemente.

Lejos de mantenerse alejado, Scaloni salió en numerosas oportunidades y permaneció durante horas firmando autógrafos, sacándose fotografías y recibiendo regalos. Entre los objetos más particulares apareció una camioneta de juguete convertida en una pequeña “Scaloneta”.

También recibió un contrato confeccionado por un niño que simulaba la renovación de su vínculo con la selección argentina hasta 2030. El entrenador aceptó firmarlo entre sonrisas, en medio del pedido generalizado para que continúe al frente del equipo nacional después de diciembre, cuando finaliza su actual acuerdo.

La cantidad de personas que se acercó a la vivienda obligó a colocar un vallado preventivo. Además, hubo presencia de efectivos policiales y agentes de tránsito para ordenar el movimiento generado en las inmediaciones.

A pesar de la convocatoria, Scaloni encontró algunos momentos para recuperar sus hábitos habituales. En una de sus salidas se lo vio recorriendo en bicicleta las calles de Pujato y los caminos cercanos, una actividad vinculada con su conocida afición por el ciclismo.

El entrenador también reservó tiempo para volver a conectarse con sus primeros años en el fútbol. El sábado visitó el club Alumni de Casilda para presenciar un partido de la Liga Casildense ante Sportivo Matienzo, la institución de Pujato en la que dio sus primeros pasos como jugador.

En Casilda volvió a firmar autógrafos, posar para fotografías y recibir reconocimientos. Antes había pasado por las instalaciones de Matienzo, donde le entregaron una plaqueta por su trayectoria y por su vínculo con el pueblo.

Tras despedirse de Pujato durante la noche del sábado, Scaloni habría iniciado el regreso a Mallorca, España, donde reside junto a su esposa y sus hijos. Allí continuará con el último tramo de sus vacaciones antes de retomar la actividad con la selección argentina.

El próximo compromiso del conjunto nacional llegará en la primera ventana FIFA posterior al Mundial, prevista entre fines de septiembre y comienzos de octubre. Durante ese período también continuará abierta la definición sobre el futuro del entrenador más allá de diciembre.

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