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Milei le bajó el tono al video de Bullrich con una canción de Lali

El presidente dijo que “es una tontería mayúscula politizar el arte”, pero no aludió a las tensiones internas en el oficialismo. Y reconoció que escuchó temas de la cantante

18 de septiembre 2026 · 16:32hs
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Milei aseguró que no ve ningún problema en que Bullrich escuche a la cantante.

Foto: Archivo / La Capital

Milei aseguró que no ve ningún problema en que Bullrich escuche a la cantante.

El presidente Javier Milei le bajó el tono a la repercusión que generó el video de la jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, cantando una canción de Lali Espósito. Y aseguró que no considera un problema que la exministra de Seguridad haya elegido música de una artista con la que él mantuvo fuertes cruces públicos.

La respuesta surgió luego de que una periodista del programa Puro Show le consultara directamente a Milei por el posteo de Bullrich, difundido desde su despacho en la Cámara alta.

“¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no representa ningún problema”, respondió Milei ante la consulta. Y agregó: “Me parece una tontería mayúscula politizar el arte. Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”.

La declaración llamó la atención por los antecedentes de enfrentamiento entre el jefe del Estado y Lali, a quien Milei había cuestionado públicamente en distintas oportunidades.

El posteo de Bullrich

Horas antes, Bullrich había protagonizado una provocativa escena al publicar un video grabado en su despacho en el que se la ve cantando una canción de Lali.

La elección musical cobró fuerte relevancia política dado el enfrentamiento entre la artista pop y el presidente. A través de su cuenta en X, Bullrich se mostró escuchando “No me importa”, tema perteneciente al álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”.

El estribillo elegido reza: "Nunca fui lo que querían de mí y no me importa / Siempre están los que estuvieron ahí, el resto sobra / Y las cosas que me pueden decir ya no me importan / Ey, oh, acelero y voy, cuando quieran, saben dónde estoy”.

Lali mantiene una disputa abierta con el espacio libertario desde su victoria electoral en las Paso de 2023, cuando publicó en sus redes la frase “qué peligroso, qué triste”. Por entonces, Milei también apuntó contra la cantante, a la que calificó como “Ladri Depósito”.

El mensaje publicado por la senadora se dio luego de varias críticas respecto del proyecto de presupuesto 2027 redactado por el gobierno nacional. Previamente había manifestado sus dudas sobre “la velocidad” de la recuperación económica en la Argentina.

Milei Bullrich Lali Espósito video
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