Uno Santa Fe | Política | Milei

Milei y Macri se reunieron en Olivos y anunciaron un trabajo conjunto desde el 27 de octubre

En un encuentro en la Quinta Presidencial, el jefe de Estado y el expresidente acordaron avanzar en la construcción de consensos.

4 de octubre 2025 · 08:44hs
Milei y Macri se reunieron en Olivos y anunciaron un trabajo conjunto desde el 27 de octubre

Milei y Macri se reunieron en Olivos y anunciaron un trabajo conjunto desde el 27 de octubre

El presidente Javier Milei mantuvo esta tarde una reunión en Olivos con el exmandatario Mauricio Macri, acompañado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente @mauriciomacri, el Jefe de Gabinete @GAFrancosOk y la Secretaria General de la Presidencia @KarinaMileiOk en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de Octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente. VLLC!”, publicó Milei en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1974230614363492548&partner=&hide_thread=false

La cita en Olivos se dio en medio de un escenario político en el que el oficialismo busca consolidar apoyos para el paquete de reformas que impulsa en el Congreso.

El acuerdo con Macri representa un paso clave en la estrategia de consensos que el Gobierno considera imprescindible para sostener su agenda de cambios.

Milei Macri
Noticias relacionadas
Milei y Macri se reunieron en Olivos y anunciaron un trabajo conjunto desde el 27 de octubre

Milei y Macri se reunieron en Olivos y anunciaron un trabajo conjunto desde el 27 de octubre

en medio del escandalo por espert, milei llega a la ciudad de santa fe en modo campana

En medio del escándalo por Espert, Milei llega a la ciudad de Santa Fe en modo campaña

el rector de la unl tras el rechazo al veto de milei: la universidad es futuro y debe garantizarse con presupuesto

El rector de la UNL tras el rechazo al veto de Milei: "La universidad es futuro y debe garantizarse con presupuesto"

el sabado por la manana el presidente javier milei estara en la ciudad y recorrera la peatonal san martin

El sábado por la mañana el presidente Javier Milei estará en la ciudad y recorrerá la peatonal San Martín

Lo último

Colón llega con cinco jugadores al límite de amarillas ante CADU

Colón llega con cinco jugadores al límite de amarillas ante CADU

En modo campaña, Milei desembarca en Santa Fe: fuerte operativo de seguridad y cortes de tránsito en la zona de la peatonal

En modo campaña, Milei desembarca en Santa Fe: fuerte operativo de seguridad y cortes de tránsito en la zona de la peatonal

Unión todavía no logra hacer del 15 de Abril su fortaleza en este Clausura

Unión todavía no logra hacer del 15 de Abril su fortaleza en este Clausura

Último Momento
Colón llega con cinco jugadores al límite de amarillas ante CADU

Colón llega con cinco jugadores al límite de amarillas ante CADU

En modo campaña, Milei desembarca en Santa Fe: fuerte operativo de seguridad y cortes de tránsito en la zona de la peatonal

En modo campaña, Milei desembarca en Santa Fe: fuerte operativo de seguridad y cortes de tránsito en la zona de la peatonal

Unión todavía no logra hacer del 15 de Abril su fortaleza en este Clausura

Unión todavía no logra hacer del 15 de Abril su fortaleza en este Clausura

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases

Colón ya piensa en lo que viene: entrenamientos, vacaciones y rescisiones

Colón ya piensa en lo que viene: entrenamientos, vacaciones y rescisiones

Ovación
Colapinto quedó en el puesto 16 en la práctica 3, mejoró y va por la clasificación en Singapur

Colapinto quedó en el puesto 16 en la práctica 3, mejoró y va por la clasificación en Singapur

Torneo Oficial U21: Unión (SF) le cortó el largo invicto a Banco

Torneo Oficial U21: Unión (SF) le cortó el largo invicto a Banco

Argentina se mide contra Italia en busca del primer puesto de su zona en el Mundial Sub 20

Argentina se mide contra Italia en busca del primer puesto de su zona en el Mundial Sub 20

San Lorenzo visita a Lanús en un cruce directo en la lucha de arriba

San Lorenzo visita a Lanús en un cruce directo en la lucha de arriba

Huracán recibe a Banfield en un duelo clave por estar en los playoffs

Huracán recibe a Banfield en un duelo clave por estar en los playoffs

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario