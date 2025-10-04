Milei se carga la campaña al hombro y desembarca en Santa Fe: ¿habrá caminata por la peatonal?

Uno Santa Fe | Santa Fe | Milei

El presidente encabezará este sábado un acto proselitista junto a los candidatos de La Libertad Avanza en el corazón del centro santafesino, en un intento por reimpulsar su proyecto político tras la derrota en Buenos Aires y recuperar terreno de cara a las legislativas del 26 de octubre.

4 de octubre 2025 · 09:01hs
Javier Milei estará por primera vez dese que es presidente en la ciudad de Santa Fe

El presidente Javier Milei visitará Santa Fe este sábado 4 de octubre para participar de un acto proselitista junto a los candidatos de La Libertad Avanza, en un intento por recuperar protagonismo tras la derrota en los comicios bonaerenses de septiembre.

El mandatario encabezará el acto a las 11.30 en la intersección de San Martín y Mendoza, en plena peatonal santafesina, bajo el lema: “No aflojemos, que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

El evento forma parte de una serie de recorridas por el país con vistas a las elecciones legislativas del 26 de octubre, que buscan revertir el revés sufrido en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre.

La visita de Javier Milei a Santa Fe se produce en un contexto político tenso, marcado por el escándalo que involucra a José Luis Espert, candidato de La Libertad Avanza en Buenos Aires. Espert ha sido denunciado por recibir una transferencia de 200.000 dólares en 2020 de una empresa vinculada a Federico “Fred” Machado, un empresario argentino detenido por narcotráfico y lavado de dinero.

Aunque Espert asegura que el dinero fue por servicios de asesoramiento y que desconocía las actividades ilícitas de Machado, la situación ha generado críticas dentro de su propio espacio político. El presidente Milei ha expresado su respaldo a Espert, calificando las acusaciones como una persecución política, mientras que algunos miembros de su gabinete y aliados han mostrado preocupación por el impacto que este escándalo podría tener en la imagen del oficialismo a menos de tres semanas de las elecciones.

Tras su paso por Santa Fe, Milei se trasladará a Paraná, donde podría realizar una recorrida por el parque Urquiza durante la tarde, acompañado por dirigentes de La Libertad Avanza, el PRO y postulantes entrerrianos al Congreso de la Nación.

En Entre Ríos, el espacio libertario ha ganado impulso gracias a la alianza con el gobernador Rogelio Frigerio, que permitió incorporar sectores del PRO y la UCR a la coalición oficialista.

Estrategia para revertir la derrota

La presencia de Milei en el interior del país busca recuperar el perfil combativo que lo llevó a la Presidencia en 2023, después de la dura derrota en Buenos Aires, donde el peronismo se impuso con más de 13 puntos de diferencia.

El resultado bonaerense marcó un punto bajo para el oficialismo, en un contexto de inestabilidad económica, derrotas legislativas, acusaciones de corrupción y creciente desencanto social.

De hecho, la gira nacional comenzó el lunes pasado en Ushuaia, aunque Milei debió suspender una caminata por las calles de la ciudad debido a intensas protestas en su contra.

