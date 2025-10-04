El presidente llegará a la capital provincial este sábado para encabezar un acto proselitista en pleno centro santafesino. Ya hay vallados y un amplio despliegue de seguridad coordinado por Casa Militar.

En modo campaña, Milei desembarca en Santa Fe: fuerte operativo de seguridad y cortes de tránsito en la zona de la peatonal

La ciudad de Santa Fe amaneció bajo un fuerte operativo de seguridad por la visita del presidente Javier Milei , quien arribará a las 10 de la mañana al aeropuerto de Sauce Viejo para participar de un acto político junto a los candidatos de La Libertad Avanza .

El evento central está previsto para las 11.30 en la intersección de San Martín y Mendoza , en el corazón de la peatonal santafesina, bajo el lema: “No aflojemos, que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

milei santa fe peatonal

Desde temprano, vallados y cortes de tránsito afectan a varias cuadras del microcentro, especialmente sobre San Jerónimo y Mendoza, mientras que efectivos de distintas fuerzas de seguridad se desplegaron en la zona.

Casa Militar, encargada de la custodia presidencial, coordina el operativo con Infantería y la Policía Federal, ante un escenario político y social cargado de tensión.

En las inmediaciones del acto ya se observan manifestantes en apoyo al presidente, con banderas argentinas y consignas libertarias, pero también se anunció una cacerolazo en la Plaza del Soldado en rechazo a su presencia.

javier milei en santa fe Javier Milei estará por primera vez dese que es presidente en la ciudad de Santa Fe gentileza

La visita de Milei a Santa Fe forma parte de una serie de recorridas por el país en el tramo final de la campaña rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre, con el objetivo de recuperar protagonismo tras la derrota sufrida en Buenos Aires el 7 de septiembre.

En el medio, un escándalo

El desembarco presidencial se produce, además, en medio del escándalo que sacude al oficialismo por las denuncias contra José Luis Espert, candidato libertario bonaerense, acusado de haber recibido en 2020 200.000 dólares de una empresa vinculada al empresario detenido por narcotráfico y lavado Federico “Fred” Machado. Aunque Espert niega cualquier irregularidad y asegura que fue un pago por asesoramiento, el caso generó tensión dentro del espacio oficialista. Milei salió a respaldarlo, calificando las acusaciones como una “persecución política”, aunque algunos aliados manifestaron preocupación por el impacto en la campaña.

Tras su paso por Santa Fe, el presidente viajará a Paraná, donde podría encabezar una caminata por el Parque Urquizajunto a dirigentes de La Libertad Avanza, el PRO y candidatos entrerrianos al Congreso. En esa provincia, el oficialismo logró ampliar su base política gracias a la alianza con el gobernador Rogelio Frigerio, que sumó sectores del PRO y la UCR a la coalición libertaria.