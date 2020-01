El gobierno de Omar Perotti estableció contacto con las diferentes áreas del gobierno nacional para coordinar acciones desde el primer día. Sin embargo, en Seguridad se tuvieron que acelerar las reuniones en los últimos días debido a la ola de violencia que se vive en las ciudades de Santa Fe y de Rosario, particularmente.

Embed Nuevo encuentro con el Sec de Seguridad de Santa Fe @GMontenegro1967 para avanzar en políticas de complementación entre el Gob Nac y el Provincial

Seguridad en clave federal en una #ArgentinaUnida pic.twitter.com/x4TD0mXZEF — Silvia La Ruffa (@silvialaruffa) January 13, 2020

Este lunes el secretario de Seguridad de la provincia, Germán Montenegro, mantuvo un encuentro con la subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa del Ministerio de Seguridad de Nación, Silvia La Ruffa. La funcionaria nacional se refirió en redes sociales sobre el encuentro y dijo que se busca "avanzar en políticas de complementación entre el gobierno nacional y el provincial".

Según medios nacionales, a partir del ataque al casino de la ciudad de Rosario donde murió el gerente del Banco Nación de Las Parejas, Enrique Encino, fue la propia ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, quien llamó a su par de la provincia, Marcelo Sain, para interiorizarse de lo que sucede en la provincia. Desde el 1 de enero en la ciudad de Rosario se sucedieron 14 crímenes, mientras que en la capital provincial ya son nueve los asesinatos.

“Vamos a optimizar los recursos; por ejemplo qué ruta controla cada fuerza", señalaron a Infobae los funcionarios nacionales que participan de las discusiones con los santafesinos. Desde el gobierno nacional aseguran que entre todas las fuerzas federales, hay 3.000 agentes trabajando como refuerzo, además de las dotaciones permanentes.

Por otra parte, aseguraron que hasta el momento no hubo un pedido formal de Perotti para ampliar la cantidad de efectivos nacionales en territorio provincial. Sin embargo, el propio Sain puso este lunes el tema en la agenda pública al decir que "Santa Fe es un corredor fundamental del narcotráfico" y que por ese motivo se necesitaba trabajar de forma articulada no solo con las fuerzas de seguridad nacionales, si no también, con la Justicia federal.

El ministro dijo que pretende la rápida implementación del nuevo Código Procesal Penal Nacional en Santa Fe, para que “los fiscales federales sean los responsables de investigar la criminalidad compleja” y agregó: “Es clave la convergencia de la Justicia federal para dar con estos núcleos criminales que se estructuran al negocio de la droga”.

En ese sentido, Saín aclaró: “Cuando nosotros tuvimos que ir contra el clan (Esteban) Alvarado, lo hemos hecho por asociación ilícita, homicidio y otros delitos y fuimos por la organización criminal y por la red de protección policial que integraban notorios policías que ocuparon lugares claves en los últimos años”.