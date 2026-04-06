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Barrios y Rasmussen, otra vez con números positivos en Colón

Colón no dejó dudas ante San Miguel y mucho se sustentó en otro buen rendimiento de la dupla Pier Barrios-Federico Rasmussen, con números destacados

Ovación

Por Ovación

6 de abril 2026 · 18:02hs
Barrios y Rasmussen, otra vez con números positivos en Colón

UNO Santa Fe | José Busieni

El impacto de la goleada de Colón ante San Miguel todavía resuena en la Primera Nacional. No solo por la contundencia del resultado, sino por una constante que empieza a transformarse en sello propio: la solidez defensiva. Algo en lo que siempre repara el DT Ezequiel Medrán.

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Una defensa rendidora para Colón

En ese contexto, hay una dupla que se repite como garantía en el fondo. Pier Barrios y Federico Rasmussen volvieron a sostener al equipo desde atrás con un rendimiento que combina firmeza, orden y eficacia. El análisis de @colonstats_ vuelve a ponerlos en primer plano. Ambos zagueros mostraron números que reflejan su incidencia directa en el funcionamiento: altos porcentajes de duelos ganados, precisión en la salida y presencia constante para anticipar y cortar avances rivales.

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Más allá de las estadísticas, hay algo que se percibe en el campo: transmiten seguridad. Cada intervención parece medida y cada cierre llega a tiempo. En una categoría donde los errores se pagan caro, esa confiabilidad se vuelve un valor diferencial.

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El equipo de Ezequiel Medrán encontró en su última línea un punto de apoyo clave. Dentro de esa estructura, la dupla central se consolida como uno de los pilares de este presente.

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Colón mira a todos desde arriba en la Zona A y, mientras los goles suelen llevarse los flashes, puertas adentro saben que buena parte de este presente se explica desde otro lugar. Desde el fondo. Desde una defensa que no solo responde, sino que marca el pulso de un equipo que quiere ser protagonista hasta el final.

Colón Pier Barrios Federico Rasmussen
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