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Litoral Gas realiza tareas de detección de pérdidas de gas natural en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

El personal recorrerá las veredas para detectar pérdidas en cañerías principales y gabinetes domiciliarios. Advierten que ante la detección de fugas en el frente de las casas, el servicio podría ser suspendido por seguridad.

6 de abril 2026 · 20:22hs
Operativo anti-fugas. Litoral Gas recorre Santa Fe y la zona durante todo abril.

Operativo anti-fugas. Litoral Gas recorre Santa Fe y la zona durante todo abril.

Durante el mes de abril personal de Litoral Gas recorrerá las veredas inspeccionando la red de media presión para localizar pérdidas de gas natural en las ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo. Aclararon que el procedimiento puede reprogramarse por cuestiones climáticas.

Según indicaron, el relevamiento permitirá la detección de fugas bajo vereda en las instalaciones que son propiedad de Litoral Gas, como cañerías principales y conexiones a cada domicilio. También las que puedan localizarse dentro del gabinete sobre el frente de la vivienda -instalaciones de propiedad del cliente-.

LEER MÁS: Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas desde el 1 de febrero

Recomendaciones

Se recomienda a quienes sean usuarios del servicio que realicen una revisión periódica de las instalaciones a través de un gasista matriculado. Las pérdidas detectadas en el gabinete podrían llevar, por seguridad de las personas, a la suspensión temporaria del suministro, que será restituido por personal de Litoral Gas una vez se haya regularizado la situación con la intervención de un gasista matriculado.

Por instrucción de la sección 723 de la Norma NAG 100 de Enargas, Litoral Gas debe recorrer con este procedimiento preventivo sus 13 mil kilómetros de redes y gasoductos una vez al año.

Desde la empresa destacaron que el personal abocado al procedimiento de búsqueda sistemática de fugas notificará a quienes se les interrumpa el suministro, pero en ningún momento deberá ingresar a los domicilios.

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