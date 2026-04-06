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La reserva de Colón pisa Córdoba para visitar a Belgrano con la meta de seguir escalando

Colón visita a Belgrano este martes, desde las 15 ,por la fecha 8 del Apertura Proyección, con la intención acercarse a la zona de playoffs

Ovación

Por Ovación

6 de abril 2026 · 19:56hs
La reserva de Colón pisa Córdoba para visitar a Belgrano con la meta de seguir escalando

IG colonjuveniles

Con el ánimo renovado tras su última presentación, la reserva de Colón sale nuevamente a escena, esta vez fuera de casa: se medirá este martes ante Belgrano, desde las 15, por la fecha 8 de la Zona B del Apertura Proyección.

El Sabalero llega a Córdoba con una inyección de confianza luego de vencer 3-1 a Atlético de Rafaela en condición de local, un resultado que le permitió cortar una racha irregular y volver a sumar de a tres.

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Hasta el momento, Colón acumula siete puntos y se ubica en el puesto 13 de la tabla. Si bien el posicionamiento no es el ideal, la distancia con la zona de clasificación aún es manejable: seis unidades lo separan de los puestos de playoffs, por lo que un buen resultado podría empezar a achicar la brecha.

El desafío no será sencillo. Enfrente estará Belgrano, un rival que suele hacerse fuerte en su casa y que buscará imponer condiciones. Sin embargo, el Sabalero intentará apoyarse en lo hecho en su último partido para sostener una línea de crecimiento.

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