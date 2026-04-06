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Gimnasia negocia con Omar De Felippe para suceder Fernando Zaniratto

La dirigencia de Gimnasia despidió a Fernando Zaniratto y el principal candidato a sucederlo es Omar De Felippe

6 de abril 2026 · 21:31hs
Omar De Felippe podría convertirse en DT de Gimnasia.

Omar De Felippe podría convertirse en DT de Gimnasia.

La derrota por 3-0 ante Huracán en el Estadio Juan Carmelo Zerillo por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Apertura puso fin al ciclo de Fernando Zaniratto como entrenador de Gimnasia por decisión de la dirigencia, que ya se mueve en búsqueda de su reemplazante y puso los ojos en Omar De Felippe.

Omar De Felippe pica en punta

El histórico director técnico, que viene de tener un largo y exitoso ciclo en Central Córdoba de Santiago del Estero, donde se consagró en la Copa Argentina 2024 y se fue a fines de 2025, año de la histórica participación del Ferroviario en la Copa Libertadores, donde derrotó a Flamengo en el Maracaná, y en la Copa Sudamericana por haber sido tercero de su grupo.

De Felippe está dispuesto a negociar porque tiene ganas de volver a dirigir y ya iniciaron charlas para que se convierta en el sucesor de Zaniratto. Su carrera como DT consta de etapas por Olimpo, Quilmes, Independiente, Emelec, Vélez, Newell's, Atlético Tucumán, Platense y Central Córdoba, además de un ciclo en Emelec de Ecuador, donde consiguió uno de los dos títulos que ostenta.

Gimnasia Omar De Felippe Zaniratto
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