"Una muerte cada 29 horas": la dura advertencia de organizaciones tras el femicidio de la investigadora santafesina

Silvina Drago fue brutalmente asesinada en su domicilio en Bº Candioti Norte. Desde "Ni Una Menos" denuncian que Santa Fe es la segunda provincia con más femicidios en lo que va del año. Reclaman la "ausencia total" de políticas públicas de prevención.

Conmoción en el mundo científico santafesino por el femicidio de la investigadora del Conicet Silvina Drago

La comunidad científica y los colectivos de mujeres de Santa Fe atraviesan días de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Silvina Drago , investigadora del Conicet, ocurrido durante el último fin de semana largo en su vivienda de barrio Candioti Norte.

El hecho, que se investiga bajo la hipótesis de femicidio seguido de suicidio —ya que su pareja también fue hallada sin vida en el lugar—, reavivó el reclamo por la falta de recursos estatales para la prevención de la violencia de género.

Desde la mesa Ni Una Menos, expresaron su consternación y advirtieron sobre una escalada de violencia que ubica a la provincia en una situación crítica.

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El hallazgo de los cuerpos en el corazón de Candioti Norte impactó no solo a los vecinos, sino a todo el arco académico santafesino. Silvina Drago era una reconocida profesional del ámbito científico, cuya vida fue arrebatada en un contexto de violencia que las organizaciones sociales vienen denunciando como "emergencia".

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Alerta por las estadísticas

Alejandra García, referente de la agrupación Ni Una Menos, brindó cifras alarmantes sobre la realidad que atraviesa el territorio santafesino:

Ranking trágico: Santa Fe se posiciona como la segunda provincia con más femicidios en el país durante 2026.

Frecuencia: según los registros del colectivo, se produce una muerte cada 29 horas en Argentina.

Estado de alerta: "Estamos afligidas, lamentamos mucho la pérdida de una compañera", señaló García, remarcando que el activismo se encuentra en sesión permanente tras este episodio.

El reclamo por políticas públicas

Para las organizaciones, el femicidio de Drago pone de manifiesto un bache en la asistencia estatal. García denunció una "marcada ausencia" de herramientas oficiales.

La referente denunció que "no hay material de prevención ni campañas claras sobre cómo deben actuar las víctimas ante las primeras señales de violencia".

Además habló de un "vacío institucional": "El Estado brilla por su ausencia y somos las organizaciones sociales las que estamos haciendo esta tarea de contención" , subrayó la referente.

Finalmente se refirió a los presupuesto y herramientas: desde las organizaciones exigen que se retomen y fortalezcan los programas de atención que permitan detectar a tiempo los casos de alto riesgo.