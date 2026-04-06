Uno Santa Fe | Santa Fe | muerte

"Una muerte cada 29 horas": la dura advertencia de organizaciones tras el femicidio de la investigadora santafesina

Silvina Drago fue brutalmente asesinada en su domicilio en Bº Candioti Norte. Desde "Ni Una Menos" denuncian que Santa Fe es la segunda provincia con más femicidios en lo que va del año. Reclaman la "ausencia total" de políticas públicas de prevención.

6 de abril 2026 · 20:42hs
Conmoción en el mundo científico santafesino por el femicidio de la investigadora del Conicet Silvina Drago

gentileza

Conmoción en el mundo científico santafesino por el femicidio de la investigadora del Conicet Silvina Drago

La comunidad científica y los colectivos de mujeres de Santa Fe atraviesan días de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Silvina Drago, investigadora del Conicet, ocurrido durante el último fin de semana largo en su vivienda de barrio Candioti Norte.

El hecho, que se investiga bajo la hipótesis de femicidio seguido de suicidio —ya que su pareja también fue hallada sin vida en el lugar—, reavivó el reclamo por la falta de recursos estatales para la prevención de la violencia de género.

Desde la mesa Ni Una Menos, expresaron su consternación y advirtieron sobre una escalada de violencia que ubica a la provincia en una situación crítica.

El hallazgo de los cuerpos en el corazón de Candioti Norte impactó no solo a los vecinos, sino a todo el arco académico santafesino. Silvina Drago era una reconocida profesional del ámbito científico, cuya vida fue arrebatada en un contexto de violencia que las organizaciones sociales vienen denunciando como "emergencia".

LEER MÁS: Conmoción en el mundo científico santafesino por el femicidio de la investigadora del Conicet Silvina Drago

Alerta por las estadísticas

Alejandra García, referente de la agrupación Ni Una Menos, brindó cifras alarmantes sobre la realidad que atraviesa el territorio santafesino:

Ranking trágico: Santa Fe se posiciona como la segunda provincia con más femicidios en el país durante 2026.

Frecuencia: según los registros del colectivo, se produce una muerte cada 29 horas en Argentina.

Estado de alerta: "Estamos afligidas, lamentamos mucho la pérdida de una compañera", señaló García, remarcando que el activismo se encuentra en sesión permanente tras este episodio.

El reclamo por políticas públicas

Para las organizaciones, el femicidio de Drago pone de manifiesto un bache en la asistencia estatal. García denunció una "marcada ausencia" de herramientas oficiales.

La referente denunció que "no hay material de prevención ni campañas claras sobre cómo deben actuar las víctimas ante las primeras señales de violencia".

Además habló de un "vacío institucional": "El Estado brilla por su ausencia y somos las organizaciones sociales las que estamos haciendo esta tarea de contención" , subrayó la referente.

Finalmente se refirió a los presupuesto y herramientas: desde las organizaciones exigen que se retomen y fortalezcan los programas de atención que permitan detectar a tiempo los casos de alto riesgo.

muerte femicidio Silvina Drago alerta
Noticias relacionadas
Transporte por colectivos en crisis: el miércoles vence el plazo para que lleguen fondos y peligran los sueldos.

Colectivos en Santa Fe, al límite: recortaron el servicio en la ciudad y peligra el pago de sueldos

La avioneta que la provincia busca subastar y que los acreedores de Cereales del Sur quieren en forma de pago

Bienes incautados al delito: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Las capturas de pantalla que se viralizaron en Rafaela y Sunchales.

Amenazas a escuelas de Sunchales y Rafaela: investigan publicaciones desde cuentas falsas de Instagram

Crimen en escuela de San Cristóbal: qué es la red true crime global que investiga la Justicia

Crimen en la escuela de San Cristóbal: qué es la red "true crime" global que investiga la Justicia

Lo último

Gimnasia negocia con Omar De Felippe para suceder Fernando Zaniratto

Gimnasia negocia con Omar De Felippe para suceder Fernando Zaniratto

En un partidazo, Argentinos Juniors venció a Banfield

En un partidazo, Argentinos Juniors venció a Banfield

Una muerte cada 29 horas: la dura advertencia de organizaciones tras el femicidio de la investigadora santafesina

"Una muerte cada 29 horas": la dura advertencia de organizaciones tras el femicidio de la investigadora santafesina

Último Momento
Gimnasia negocia con Omar De Felippe para suceder Fernando Zaniratto

Gimnasia negocia con Omar De Felippe para suceder Fernando Zaniratto

En un partidazo, Argentinos Juniors venció a Banfield

En un partidazo, Argentinos Juniors venció a Banfield

Una muerte cada 29 horas: la dura advertencia de organizaciones tras el femicidio de la investigadora santafesina

"Una muerte cada 29 horas": la dura advertencia de organizaciones tras el femicidio de la investigadora santafesina

Litoral Gas realiza tareas de detección de pérdidas de gas natural en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

Litoral Gas realiza tareas de detección de pérdidas de gas natural en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La reserva de Colón pisa Córdoba para visitar a Belgrano con la meta de seguir escalando

La reserva de Colón pisa Córdoba para visitar a Belgrano con la meta de seguir escalando

Ovación
Barrios y Rasmussen, otra vez con números positivos en Colón

Barrios y Rasmussen, otra vez con números positivos en Colón

Seguridad, con sanciones para Colón: No vamos a negociar con ningún tipo de elemento

Seguridad, con sanciones para Colón: "No vamos a negociar con ningún tipo de elemento"

El partido entre Colón y Racing de Córdoba cambia de día

El partido entre Colón y Racing de Córdoba cambia de día

Spahn sobre la situación económica de Unión: No es agradable, pero tampoco preocupante

Spahn sobre la situación económica de Unión: "No es agradable, pero tampoco preocupante"

De cara a la definición del Apertura, Unión mantiene el poder de fuego intacto

De cara a la definición del Apertura, Unión mantiene el poder de fuego intacto

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

Raúl Cottone presenta la muestra fotográfica Hombres sin rostro - Sombras

Raúl Cottone presenta la muestra fotográfica "Hombres sin rostro - Sombras"

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury