· LEER MÁS: Fiscal rosarino destituido admitió formar parte de una asociación ilícita junto a otros funcionarios

La gran mayoría de los asistentes se pronunció a favor de esperar los avances en la causa judicial para realizar un pronunciamiento institucional sobre el tema, sobre todo porque no hay ningún miembro de la Cámara mencionado. Mientras que sí se decidió seguir analizando el asunto en la comisión creada para hacer un seguimiento del caso que también tiene tras las rejas al exfiscal regional de Rosario, Patricio Serjal. Esa comisión iba a reunirse la semana que viene, pero su presidente, el diputado socialista Joaquín Blanco, adelantó para este viernes el encuentro que también será virtual.

Este miércoles el encargado de abrir el encuentro fue el presidente de la Cámara baja, quien tomó nota de quiénes eran los legisladores que aún no tenían copia de la declaración del exfiscal que fue destituido el 22 de octubre pasado. Luego comenzaron a tomar la palabra los legisladores y la mayoría coincidió en la necesidad de ser prudentes ya que los fiscales aún deben probar lo dicho por Ponce Asahad. Además de Lifschitz y Blanco, también intervinieron y realizaron preguntas Julián Galdeano (UCR-JxC), Luis Rubeo (PJ), Leandro Busatto (PJ), Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia), Mónica Peralta (GEN-FPCyS), Cesira Arcando (FE-JxC).

"Recién nos entregaron el pen con la declaración completa de Ponce Asahad, porque hasta el momento solo hubo filtraciones editadas de la audiencia. Muchos no habíamos podido ver el total del material. Por lo tanto, qué íbamos a declarar. Lo primero que había que hacer era tomar conocimiento, derivar las actuaciones a la comisión y después sí cada uno dirá lo que quiera decir", le dijo Galdeano a UNO Santa Fe.

Luego señaló que la de Ponce Asahad "es una declaración inicial que todavía no fue comprobada y sus alcances aún no se pueden merituar" y agregó: "En general se pidió prudencia para no arrojar más leña al fuego en una situación bastante embarrada desde el momento en que se filtran los videos de una audiencia, algo que ya es complejo".

Mientras que el diputado del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, sostuvo que la Cámara debía pedirles explicaciones al senador Traferri y a la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, las dos figuras políticas más importantes nombradas en la declaración del exintegrante del MPA. Incluso Del Frade sostenía que la sesión conjunta de Senadores y Diputados que se iba a hacer este jueves –al final no se hará mañana– para tratar la posible suspensión de otro fiscal de Rosario, Adrián Spelta, era la ocasión propicia para que ambos se defendieran.

· LEER MÁS: Los diputados conformaron la comisión para investigar a los fiscales rosarinos

Pero, a pesar del contrapunto, la decisión mayoritaria fue que no habría una declaración institucional en nombre de la Cámara de Diputados por el momento.

"Lo que dice Ponce Asahad es público y, por lo tanto, eso debe ser respondido desde lo público. Esto ya es más político que judicial, que eso deberá seguir su camino. Pero como esto ensucia a toda la política eso ya es motivo para que den una explicación política y pública, tanto Traferri como la vicegobernadora", argumentó Del Frade en diálogo con UNO Santa Fe.

"Eso es fundamental, porque se termina ensuciando a toda la política y se genera un mayor descrédito y crece el discurso antipolítico y eso nos lleva al fascismo. Simplemente es un pedido de explicación política, pública de Traferri y de Rodenas porque esto hoy está en el terreno de lo público. Eso permite justamente separar la paja del trigo, poner la cara y para poner palabras que es lo que funda lo político. Si no caemos en lo que el propio Ponce Asahad dice, que «la política se abroquela». Me parece que cuando se decide no hacer una declaración pública y decir que se va a encargar la justicia algo de lo que dijo Ponce estamos haciendo. Eso ayuda a que la gente piense que todos somos lo mismo y no es así", afirmó.

Al ser consultado sobre la mención que hace sobre Lifschtiz y el exministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, Del Frade le restó importancia porque dijo que fue una anécdota que contó sobre cómo ambos se fueron de un bar cuando vieron entrar al capitalista del juego ilegal, Leonardo Peiti, quien está preso y declara en condición de arrepentido. "Lo que sí es grave es lo de (Daniel) Corvellini, que era el exjefe de la PDI (Policía de Investigaciones)", dijo Del Frade sobre los detalles que dio Ponce Asahad sobre cómo recibía regularmente dinero de manos de Peiti.