Pullaro cerró la puerta a la posibilidad de que Scaglia no asuma como diputada y se quede como vicegobernadora

El gobernador Maximiliano Pullaro descartó la posibilidad de que Gisela Scaglia permanezca en la provincia como vicegobernadora y no asuma la banca de diputada nacional para la que fue electa el 26 de octubre.

6 de noviembre 2025 · 16:25hs
El gobernador Maximiliano Pullaro bloqueó por completo la posibilidad de que Gisela Scaglia no asuma la banca de diputada nacional para la que fue electa en los comicios del 26 de octubre y se quede en la provincia como vicegobernadora.

“Ella está viendo el rol que va a cumplir en el Congreso y cómo va a trabajar para defender a Santa Fe, que fue lo que le planteamos a la ciudadanía”, dijo el mandatario para clausurar cualquier duda al respecto.

Fue la propia Scaglia la que le dio sustento a las especulaciones en contrario, cuando, en declaraciones a la prensa en la ciudad de Santa Fe, dijo: “Hay que analizar varias cosas en relación a dónde soy más útil, y cuál es el lugar donde yo genero más aporte a la Provincia”.

Pullaro, tras participar de una actividad en Rosario, fue consultado por los periodistas al respecto y consideró que hubo una “mala interpretación” de lo que dijo la vicegobernadora.

El tema, dio a entender, se habló en la reunión en la que tanto él como Scaglia participaron este miércoles a la noche en Santa Fe junto a los principales referentes de Unidos y a la que definió como “muy buena”.

En off the récord, otros dirigentes que participaron de ese encuentro revelaron que hubo malestar por las versiones que Scaglia dejó correr sobre la posibilidad que siga en la Vicegobernación, cosa que convertiría su candidatura a diputada en testimonial.

“Espero que no”, respondió una fuente consultada por el sitio de noticias Rosario3 sobre si había margen para que la legisladora electa no asumiera su banca.

Pullaro, jefe máximo de Unidos, la descartó por completo: “Gisela va a tener un rol muy importante que es defender a la ciudad de Rosario, a la provincia de Santa Fe, y llevar la voz cantante del gobierno provincial en Buenos Aires”.

Algo que, dijo, se hace muy necesario porque “lamentablemente tenemos diputados nacionales que responden a proyectos políticos que nacen y mueren en Buenos Aires. Acá vamos a tener legisladores nacionales que van a defender a la provincia de Santa Fe”.

