Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión compró el 80% del pase de Diego Armando Díaz por 150 mil dólares y analiza cederlo para que tenga continuidad.

Unión dio un paso clave en la planificación de su patrimonio deportivo al hacer oficial la firma del contrato de Diego Armando Díaz, uno de los nombres que había generado mayor expectativa en este tramo previo al inicio formal del mercado de pases. El club confirmó la adquisición del 80% de los derechos económicos del delantero, quien firmó vínculo hasta diciembre de 2028.

El anuncio fue realizado a través de las redes oficiales de la institución, donde el Tate celebró la continuidad del goleador bajo el mensaje “DAD es de Unión”, marcando una decisión estratégica que apunta más allá del corto plazo.

Una apuesta que se cerró sobre la hora

La operación se concretó en el límite del plazo establecido, luego de que la dirigencia rojiblanca resolviera ejecutar la opción de compra. El monto acordado asciende a 150.000 dólares, que serán abonados en seis cuotas mensuales de 25.000 dólares, mientras que los detalles formales quedarán reflejados en el informe final del mercado de pases, como ocurre habitualmente.

En un receso que todavía no comenzó oficialmente para Unión, esta determinación aparece como la noticia más positiva en términos estructurales, ya que asegura la propiedad mayoritaria de un futbolista con proyección y valor de mercado.

¿Continuidad en Santa Fe o salida a préstamo?

Sin embargo, la firma del contrato no garantiza que Diego Armando Díaz continúe en Santa Fe durante la próxima temporada. Por el contrario, la idea que hoy toma más fuerza es la de cederlo a préstamo, una decisión consensuada entre la dirigencia y el cuerpo técnico que encabeza Leonardo Madelón.

El análisis interno es claro: con el actual escenario del plantel y la competencia en ofensiva, Díaz tendría menos minutos, y en Unión consideran fundamental que pueda sumar rodaje para potenciar su crecimiento futbolístico y, a la vez, revalorizar la inversión realizada.

Interés concreto desde varios frentes

En ese contexto, no faltan interesados. Dos equipos recientemente ascendidos a Primera División, Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, ya lo tienen en carpeta. A ellos se suma Patronato, que comenzó a seguirlo de cerca ante la inminente salida de su goleador Alan Bonansea, pretendido por Colón.

En Unión son conscientes de que las ofertas llegarán, y la prioridad será elegir un destino donde el delantero tenga continuidad y protagonismo, algo que hoy aparece como determinante en la toma de decisiones.

Así, mientras el Tate asegura a Diego Armando Díaz como patrimonio propio a largo plazo, el futuro inmediato del atacante parece estar lejos del 15 de Abril, con un préstamo que le permita crecer, mostrarse y regresar más preparado para competir por un lugar en el equipo rojiblanco.