Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión compró el 80% del pase de Diego Armando Díaz por 150 mil dólares y analiza cederlo para que tenga continuidad.

Ovación

Por Ovación

29 de diciembre 2025 · 12:59hs
Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Prensa Unión

Unión dio un paso clave en la planificación de su patrimonio deportivo al hacer oficial la firma del contrato de Diego Armando Díaz, uno de los nombres que había generado mayor expectativa en este tramo previo al inicio formal del mercado de pases. El club confirmó la adquisición del 80% de los derechos económicos del delantero, quien firmó vínculo hasta diciembre de 2028.

LEER MÁS: Ratotti vuelve a Unión y Madelón lo piensa en una función diferente

El anuncio fue realizado a través de las redes oficiales de la institución, donde el Tate celebró la continuidad del goleador bajo el mensaje “DAD es de Unión”, marcando una decisión estratégica que apunta más allá del corto plazo.

Una apuesta que se cerró sobre la hora

La operación se concretó en el límite del plazo establecido, luego de que la dirigencia rojiblanca resolviera ejecutar la opción de compra. El monto acordado asciende a 150.000 dólares, que serán abonados en seis cuotas mensuales de 25.000 dólares, mientras que los detalles formales quedarán reflejados en el informe final del mercado de pases, como ocurre habitualmente.

En un receso que todavía no comenzó oficialmente para Unión, esta determinación aparece como la noticia más positiva en términos estructurales, ya que asegura la propiedad mayoritaria de un futbolista con proyección y valor de mercado.

¿Continuidad en Santa Fe o salida a préstamo?

Sin embargo, la firma del contrato no garantiza que Diego Armando Díaz continúe en Santa Fe durante la próxima temporada. Por el contrario, la idea que hoy toma más fuerza es la de cederlo a préstamo, una decisión consensuada entre la dirigencia y el cuerpo técnico que encabeza Leonardo Madelón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/2005666820976439636&partner=&hide_thread=false

El análisis interno es claro: con el actual escenario del plantel y la competencia en ofensiva, Díaz tendría menos minutos, y en Unión consideran fundamental que pueda sumar rodaje para potenciar su crecimiento futbolístico y, a la vez, revalorizar la inversión realizada.

Interés concreto desde varios frentes

En ese contexto, no faltan interesados. Dos equipos recientemente ascendidos a Primera División, Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, ya lo tienen en carpeta. A ellos se suma Patronato, que comenzó a seguirlo de cerca ante la inminente salida de su goleador Alan Bonansea, pretendido por Colón.

En Unión son conscientes de que las ofertas llegarán, y la prioridad será elegir un destino donde el delantero tenga continuidad y protagonismo, algo que hoy aparece como determinante en la toma de decisiones.

LEER MÁS: Petroli, una opción que gana terreno para el arco de Unión

Así, mientras el Tate asegura a Diego Armando Díaz como patrimonio propio a largo plazo, el futuro inmediato del atacante parece estar lejos del 15 de Abril, con un préstamo que le permita crecer, mostrarse y regresar más preparado para competir por un lugar en el equipo rojiblanco.

Unión Diego Armando Díaz Díaz
Noticias relacionadas
Glorioso 89 fijó su postura antes de la Asamblea que se llevará a cabo este lunes en Unión.

Antes de la Asamblea General Ordinaria en Unión, Glorioso 89 fijó su postura

union afronta una asamblea clave para revisar su presente economico e institucional

Unión afronta una Asamblea clave para revisar su presente económico e institucional

Alejandro Trionfini DT de la Reserva de Unión destacó a Santiago Zurbriggen.

"Zurbriggen puede hacer un gran trabajo en Unión, porque es una persona formada"

Desde la organización, le dieron la bienvenida a Unión.

La organización de la Serie Río de la Plata le dio la bienvenida a Unión

Lo último

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Último Momento
Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años seguirá detenida tras la audiencia imputativa

Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años seguirá detenida tras la audiencia imputativa

La Liga Nacional le baja el telón al 2025 con una triple y atractiva propuesta

La Liga Nacional le baja el telón al 2025 con una triple y atractiva propuesta

Ovación
Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por un momento institucional muy peligroso

Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por "un momento institucional muy peligroso"

Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Horas decisivas para el regreso de Santiago Zurbriggen para ser director deportivo de Unión

Horas decisivas para el regreso de Santiago Zurbriggen para ser director deportivo de Unión

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"