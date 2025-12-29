Uno Santa Fe | Colón | Colón

San Telmo suma experiencia y ficha a un exjugador de Colón

El mediocampista central firmó su contrato con San Telmo tras su paso por Agropecuario.

29 de diciembre 2025 · 15:18hs
San Telmo continúa reforzando su plantel con vistas a la próxima temporada de la Primera Nacional y confirmó la incorporación de Fabián Henríquez exjugador de Colón, volante central mendocino de 30 años, quien firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

Fabián Henríquez tiene recorrido y oficio

Henríquez es un volante central de perfil táctico, con presencia física y buena lectura del juego. Su llegada apunta a jerarquizar el mediocampo de San Telmo, que busca mayor solidez y regularidad en una categoría tan exigente como la Primera Nacional.

El futbolista viene de disputar la última temporada en Agropecuario, donde fue una pieza habitual en el esquema del equipo. Su continuidad en competencia y su conocimiento del ascenso aparecen como valores claves para el cuerpo técnico.

San Telmo confió en la trayectoria

A lo largo de su carrera, Fabián Henríquez vistió camisetas de peso en el fútbol argentino. Surgido en Godoy Cruz, también tuvo pasos por Huracán y Colón, acumulando experiencia tanto en Primera División como en torneos de ascenso.

Ese recorrido le permite llegar a San Telmo con un bagaje importante, preparado para asumir responsabilidades dentro y fuera del campo de juego.

Un mercado de pases activo en la Isla Maciel

La incorporación de Henríquez se suma a las llegadas recientes de Lázaro Brítez, Agustín Maidana y Nicolás Morro, en el marco de un mercado de pases dinámico impulsado por la dirigencia del club.

En San Telmo apuntan a conformar un plantel competitivo, con una mezcla de experiencia y juventud, que permita afrontar con ambición los desafíos de la temporada 2026. La llegada del volante mendocino refuerza esa idea y consolida la apuesta por futbolistas con rodaje en el fútbol profesional.

