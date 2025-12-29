Qué gestiones realizan los dirigentes de Colón para potenciar al plantel

El DT Ezequiel Medrán y el director deportivo Diego Colotto trabajan en la llegada de más refuerzos para Colón. Qué puestos se buscan.

Colón comenzó a darle forma a su nuevo proyecto deportivo con la presentación oficial de cinco incorporaciones, aunque el número real de caras nuevas ya asciende a ocho si se contempla que en las últimas horas el club se aseguró tres futbolistas más. De todos modos, en el seno rojinegro saben que el trabajo está lejos de estar terminado y que el mercado todavía tendrá varios capítulos por delante.

La fuerte reestructuración del plantel es una decisión asumida puertas adentro. La salida de una gran cantidad de jugadores tras la última temporada obligó a encarar una verdadera refundación, con la premisa de armar un equipo competitivo desde sus cimientos. En ese camino avanzan el entrenador Ezequiel Medrán y el director deportivo Diego Colotto, quienes coinciden en que aún faltan piezas para completar el rompecabezas.

Si bien ya se sumaron refuerzos y se mantiene una base compuesta por juveniles y futbolistas que continúan del ciclo anterior, la idea es clara: reforzar cada sector con al menos dos opciones, e incluso tres en algunos puestos clave. Uno de los focos principales está puesto en el lateral derecho, una zona que hoy aparece descubierta. La intención es incorporar dos jugadores en ese puesto, preferentemente con rodaje en Primera División. Actualmente, no hay ni titular ni suplente natural, y ante un inicio inmediato del certamen, la alternativa sería recurrir a Zahir Ibarra, marcador central que ya supo adaptarse a ese rol.

Los otros lugares neurálgicos que se pretenden reforzar

La defensa central también figura en la agenda. Más allá de la llegada de Pier Barrios y de la inminente incorporación de Leonel González, ambos con pasado reciente en Melgar, la dirigencia evalúa sumar otro zaguero para completar el sector y elevar la competencia interna.

En el mediocampo, la búsqueda apunta a un volante central que aporte experiencia y equilibrio. Federico Lértora es el nombre que más seduce y se transformó en una verdadera obsesión para el cuerpo técnico, aunque su llegada no asoma sencilla.

El frente de ataque es otro de los puntos a reforzar. Colón necesita uno o dos centrodelanteros, ya que hoy la referencia principal es Facundo Castro, quien, más allá del respaldo de los juveniles, arrancaría la competencia desde atrás. En ese contexto, Alan Bonansea, recientemente en Patronato, aparece como el principal apuntado para fortalecer el poder ofensivo.

Con varias incorporaciones ya cerradas y otras en plena negociación, el Sabalero avanza en un mercado intenso, consciente de que la magnitud de la renovación exige precisión y tiempo. La presentación de los primeros refuerzos fue apenas el inicio de un proceso que apunta a reconstruir el plantel y sentar las bases del Colón que viene.