Mauricio Martínez, activo en Santa Fe y rodeado de tatengues en Casa Unión

El volante continúa entrenándose en Casa Unión, compartió una imagen con compañeros y exjugadores del club y alimentó las expectativas en Unión.

29 de diciembre 2025 · 14:38hs
Mauricio Martínez sigue en Santa Fe, entrenándose en Casa Unión, el flamante predio donde trabaja el plantel profesional, y su presencia no pasó inadvertida. El volante, que aún no definió su futuro, compartió una imagen en redes sociales junto a Bruno Pittón y Emanuel Brítez, un gesto que volvió a instalar su nombre en la escena rojiblanca.

Martínez, en Casa Unión y con señales que no pasan inadvertidas

Mientras el mercado de pases avanza, Martínez se mantiene activo en la ciudad y eligió hacerlo en el ámbito del club que hoy lo tiene como una de sus prioridades deportivas. Entrenar en Casa Unión, el predio recientemente adquirido por la institución, no es un detalle menor: allí trabajan exclusivamente los futbolistas del plantel de Primera División.

A eso se sumó una publicación en redes sociales que rápidamente llamó la atención de los hinchas. En la imagen se lo ve entrenando junto a Bruno Pittón, actual jugador rojiblanco, y Emanuel Brítez, surgido en Unión y hoy en Fortaleza de Brasil. En el mundo del fútbol, los gestos también comunican, aun sin declaraciones formales.

La idea de Madelón y el rol que imagina para el volante

Desde lo futbolístico, Leonardo Madelón pretende que Mauricio Martínez siga en Santa Fe. El entrenador valora su experiencia, su conocimiento del club y su versatilidad en el mediocampo. Sin embargo, aun en el escenario de una continuidad, el DT considera clave sumar otro volante para generar competencia interna y elevar el nivel del plantel.

La planificación apunta a un mediocampo con alternativas, donde Martínez pueda aportar jerarquía junto a Mauro Pittón, pero sin quedar como única variante en el puesto. Esa idea forma parte del análisis integral que hoy realiza la dirigencia junto al cuerpo técnico.

Préstamo o compra parcial: las opciones que maneja Unión

En el plano contractual, Unión evalúa dos caminos: extender el préstamo por un año más o avanzar en la adquisición del 50% de la ficha por 350.000 dólares. Rosario Central, dueño del pase, no le garantiza hoy un lugar prioritario en su plantel, un factor que abre el juego a otras alternativas.

El club rojiblanco entiende que, más allá de las negociaciones, el contexto actual es favorable y que la permanencia del jugador en Santa Fe suma puntos a la expectativa de llegar a un acuerdo.

Intereses externos y un escenario abierto

En las últimas semanas también surgieron versiones desde el exterior. En Ecuador, medios guayaquileños señalaron que Barcelona SC consultó por la situación de Martínez como posible refuerzo para el mediocampo en 2026, aprovechando que finalizó su vínculo contractual con Unión.

Por ahora, no hay definiciones oficiales, pero mientras las charlas avanzan, Mauricio Martínez sigue entrenándose en Santa Fe, rodeado de compañeros y excompañeros rojiblancos, en un escenario que mantiene viva la ilusión y refuerza la sensación de que su historia con Unión todavía puede tener nuevos capítulos.

