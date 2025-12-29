Riquelme ratificó a Claudio Úbeda y Boca Juniors tendrá continuidad en el banco en 2026

Juan Román Riquelme confirmó la continuidad de Claudio Úbeda como DT de Boca Juniors y apostó a sostener el proyecto deportivo rumbo a 2026.

Claudio Úbeda continuará como director técnico de Boca Juniors en 2026 luego de que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme decidiera sostener el proceso iniciado en octubre. Pese a la eliminación en semifinales del Torneo Clausura, el club optó por priorizar la continuidad y evitar un nuevo cambio de rumbo.

Si bien la derrota ante Racing en La Bombonera puso en duda su futuro inmediato, puertas adentro del club se impuso la idea de no romper el proyecto . Úbeda tenía contrato vigente y su continuidad fue avalada tras un análisis interno del rendimiento global del equipo.

Desde el Consejo de Fútbol entienden que el entrenador mostró señales positivas desde su llegada y que el traspié ante la Academia no debía convertirse en una sentencia definitiva.

Un ciclo con luces, sombras y un punto de inflexión

El equipo de Úbeda tuvo un buen cierre de fase regular, fue líder del Grupo A del Torneo Clausura y consiguió una victoria resonante en el Superclásico ante River, resultados que reforzaron su imagen.

Sin embargo, la eliminación frente a Racing dejó cuestionamientos, especialmente por decisiones tácticas puntuales, como la salida de Exequiel Zeballos, uno de los futbolistas más desequilibrantes del plantel.

Los números y el desafío de Boca en 2026

Desde su debut el 8 de octubre, Úbeda dirigió ocho partidos oficiales, con seis triunfos y dos derrotas, además de lograr la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En 2026, Boca afrontará un calendario exigente con Copa Libertadores, Torneo Apertura y Copa Argentina, competencias que pondrán a prueba la decisión dirigencial de sostener al entrenador y apostar por la continuidad.