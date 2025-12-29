Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

El delantero, seguido de cerca por Colón, resolvió su situación contractual en Chile y dejó en claro que su intención es continuar en el “Santo”. Entre prudencia, convicción y mensajes al hincha, el “Wachi” ya piensa en lo que viene.

Franco García atraviesa días particulares. No hay partidos, no hay concentraciones ni vestuario. El delantero, que era uno de los objetivos de Colón , se encuentra en Chile, donde viajó para ordenar su situación contractual con Cobresal, y en ese tiempo muerto —tan incómodo para el futbolista— apareció el espacio para pensar. Pensar en lo que fue y, sobre todo, en lo que puede ser.

Mientras su nombre circuló con fuerza como uno de los apuntados por Colón para reforzar su ataque, el propio jugador se encargó de marcar el rumbo. Sin anuncios grandilocuentes ni frases de compromiso, dejó una señal clara: su intención es seguir en San Martín de Tucumán.

El peso de una camiseta que no se negocia

El paso por el “Santo” no fue uno más. García lo vivió como una prueba integral. “Es una camiseta que pesa y una hinchada que te exige”, reconoció. En lugar de incomodarlo, esa presión lo empujó a dar más. No habla de goles ni de estadísticas; habla de actitud. De no guardarse nada.

Ese enfoque explica por qué, aun con el torneo terminado, siente que quedó algo pendiente. No desde la frustración, sino desde el deseo. Desde la sensación de que hay una cuenta abierta con el club y con la gente.

La palabra prohibida y un objetivo que flota en el aire

En San Martín hay cosas que se dicen en voz baja. Una palabra que nadie quiere nombrar, pero que todos tienen en la cabeza. García la rodea con cuidado. “Hay un solo objetivo que este año no se pudo dar”, desliza, y alcanza.

El fútbol, supersticioso por naturaleza, también se construye desde esos silencios. El delantero lo entiende y los respeta. No promete, no vende discursos. Prefiere hablar de hechos y de compromiso.

Proyecto, señales y una decisión tomada

Cuando terminó la temporada, el mensaje fue directo: quería quedarse. Después vinieron las charlas, los matices y el análisis lógico que impone el mercado. “El proyecto tiene que ser serio y competitivo”, marcó, dejando en claro que su continuidad no es una cuestión automática, pero sí una prioridad personal.

Con el nuevo cuerpo técnico ya hubo encuentros y coincidencias. Las señales existen y la voluntad también. El horizonte está puesto en 2026.

La gente, ese empuje que no se entrena

Si hay un factor que inclina la balanza, es el vínculo con el hincha. El saludo en la calle, el mensaje en redes, el apoyo constante. “Ese cariño se siente”, contó. En un club donde todo se vive al límite, ese respaldo no garantiza resultados, pero sostiene el camino.

García destaca, además, haber podido vivir su etapa en Tucumán sin conflictos externos, enfocado exclusivamente en el fútbol. Un detalle que, en contextos tan demandantes, no es menor.

Un mensaje corto y al pie

Al final, el “Wachi” habla como juega: simple y directo. Pide acompañamiento, empuje colectivo y unidad. Promete entrega total y deja el deseo de un buen comienzo de año para todos.

Después vuelve el silencio. Ese que también juega. No nombra lo innombrable. No lo escribe. Lo cuida. Mientras tanto, Franco García se queda en San Martín. Y en Ciudadela, eso ya dice mucho.

