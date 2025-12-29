Horas decisivas para el regreso de Zurbriggen a Unión

Santiago Zurbriggen llegó a San Jerónimo Norte y en las próximas horas se reunirá con Luis Spahn para ser el nuevo director deportivo de Unión.

Santiago Zurbriggen ya está en San Jerónimo Norte. El exdefensor arribó en las últimas horas desde Italia, donde transitó el tramo final de su carrera profesional jugando en el Monastir, club de la quinta división, y todo indica que ese ciclo como futbolista quedó definitivamente cerrado. Ahora, el horizonte aparece ligado a Unión , el club que lo vio nacer, crecer y debutar, pero desde un rol completamente distinto.

En las próximas horas, Zurbriggen mantendrá una reunión clave con el presidente Luis Spahn. El encuentro servirá para terminar de cerrar detalles de un acuerdo que está muy avanzado y que lo convertiría en el nuevo director deportivo de la institución. Se trata de una figura que será obligatoria a partir de 2026 tanto en la Liga Profesional como en la Primera Nacional, pero que en Unión entienden como algo más que una exigencia reglamentaria.

LEER MÁS: Boca abre la puerta a una posible salida de Kevin Zenón y en Unión siguen atentos

La posible llegada de Zurbriggen genera consenso en distintos sectores del club. Alejandro Trionfini, flamante entrenador de la Reserva y profundo conocedor del fútbol formativo, se refirió al tema en diálogo con Cadena 3 Santa Fe y destacó su perfil humano y profesional. “Hace tiempo que lo conozco a Santiago. Es una gran persona, tuvo buenos recorridos en su carrera, se formó, estudió y siempre se habló bien de él”, expresó, marcando uno de los puntos que más valoran puertas adentro.

Lejos de tratarse de alguien ajeno a la realidad rojiblanca, Zurbriggen encaja en un perfil completamente opuesto. Es un producto genuino del club, surgido de las inferiores, con debut profesional en Unión y un sentido de pertenencia que nunca se diluyó, ni siquiera durante su experiencia en el exterior. Ese recorrido, sumado a sus últimos años en el fútbol italiano, terminó de moldear una mirada más amplia del juego, ahora enfocada en la gestión y la planificación.

Uno de los aspectos que más peso tiene en su eventual desembarco es el conocimiento profundo de la estructura interna del club. Zurbriggen compartió buena parte de su etapa como jugador bajo esta misma conducción dirigencial, encabezada por Luis Spahn, lo que genera un entendimiento previo de las formas de trabajo, de los objetivos y de la lógica institucional. Ese camino compartido aparece como una ventaja para evitar roces y agilizar decisiones.

A esa ecuación se suma un vínculo clave: Leonardo Madelón. Zurbriggen vivió junto al actual entrenador algunos de los mejores momentos deportivos de Unión, en una etapa marcada por identidad, regularidad y resultados. La sintonía entre ambos podría transformarse en un puente natural entre el cuerpo técnico y la dirigencia, un rol que muchas veces resulta determinante en los proyectos deportivos sostenidos.

Por qué Zurbriggen es el elegido de Unión

Desde el entorno del club remarcan que no se trata de una apuesta improvisada. Zurbriggen viene preparándose desde hace tiempo para ocupar una función ligada a la dirección deportiva. Su regreso con ese objetivo es parte de una planificación personal que combina experiencia, formación y observación del fútbol desde una perspectiva integral. En ese proceso, su perfil terminó imponiéndose por sobre otros nombres que circularon, como Manuel De Iriondo o Jonathan Bottinelli.

LEER MÁS: Unión afronta una Asamblea clave para revisar su presente económico e institucional

Si bien la exigencia de contar con un director deportivo será obligatoria recién en 2026, en Unión consideran que anticiparse es una señal de convicción. La intención es sentar bases firmes para un proyecto a mediano y largo plazo, con una figura que pueda ordenar, articular y aportar una mirada profesional al día a día futbolístico.

Más allá de las funciones específicas, hay un valor que aparece de manera recurrente cuando se habla de Zurbriggen: el humano. Su trato, su formación y su conducta siempre fueron bien valorados tanto dentro del club como hacia afuera. Unión, en ese sentido, no solo estaría eligiendo un director deportivo, sino apostando por alguien que conoce el ADN rojiblanco y que entiende que la identidad también puede ser un punto de partida para construir el futuro.