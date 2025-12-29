Uno Santa Fe | Judiciales | Sunchales

Sunchales: rindió solo 13 materias y estafó por más de $54 millones haciéndose pasar por abogado

Durante al menos tres años, Juan Andrés Zurvera engañó a familiares, amigos y clientes con documentos judiciales falsos y firmas digitales truchas. Fue imputado por estafas reiteradas, falsificación de documentos públicos y usurpación de título. Quedó en prisión preventiva.

29 de diciembre 2025 · 14:46hs
La ciudad de Sunchales quedó conmocionada tras conocerse la historia de Juan Andrés Zurvera, un hombre de 31 años que se hizo pasar por abogado durante al menos tres años, pese a haber aprobado solo 13 materias de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional del Litoral.

Según la investigación judicial, Zurvera montó una elaborada farsa profesional que incluyó la falsificación de documentos judiciales, el uso de firmas digitales apócrifas de jueces y camaristas, y la captación de clientes con conflictos legales urgentes, a quienes solicitaba adelantos de honorarios por trámites y juicios que nunca existieron.

Una estafa millonaria y sostenida en el tiempo

Las pesquisas del Ministerio Público de la Acusación determinaron que el falso abogado logró defraudar a sus víctimas por una suma superior a los $54.000.000. Solo entre enero y noviembre de 2025, ingresaron a sus cuentas bancarias al menos $18 millones, producto de transferencias realizadas por clientes engañados.

El fiscal Guillermo Loyola, de los tribunales de Rafaela, imputó formalmente a Zurvera por estafas reiteradas en concurso real, falsificación de documentos públicos y usurpación de títulos, por un total de 10 hechos, aunque el número de denuncias continúa en aumento.

Engañó incluso a su propia madre

Uno de los aspectos más impactantes del caso es que Zurvera logró convencer incluso a su entorno más íntimo. Su madre, Liliana Gorgo, expresidenta del Club Unión de Sunchales, creyó durante años que su hijo se había recibido de abogado, cuando en realidad abandonó la carrera tras rendir solo 13 materias desde su ingreso en 2014.

La mentira también alcanzó a amigos, conocidos y a un abogado local, quien lo incorporó a su estudio jurídico sin sospechar del engaño. Desde allí, Zurvera comenzó a intervenir en causas de derecho de familia, como divorcios, regímenes de tenencia, cuotas alimentarias, sucesiones, herencias y desalojos.

Durante los allanamientos, los investigadores hallaron sellos apócrifos escondidos dentro de un ladrillo hueco, además de documentación con firmas digitales falsas de magistrados. Para la Justicia, el ardid desplegado fue claro y sostenido en el tiempo.

“El imputado desplegó un engaño idóneo que indujo a error a las víctimas y le permitió obtener disposiciones patrimoniales ilegítimas”, sostuvo el juez Javier Bottero, quien hizo lugar al pedido fiscal y dictó la prisión preventiva sin plazo.

Lágrimas, quiebre y rechazo judicial

Acorralado por las pruebas, Zurvera se quebró durante la audiencia imputativa: lloró frente al fiscal y relató una historia de frustraciones personales y familiares. Sin embargo, la Justicia fue contundente.

“No hay justificación posible para este accionar”, remarcó el fiscal Loyola. Para muchas de las víctimas, el daño excede lo material. Varias relataron que se endeudaron para pagar servicios legales inexistentes y que el golpe emocional fue devastador.

“Sí, la plata la necesitamos, pero lo peor fue la estafa emocional. Se creyó su propia mentira”, expresó una de las damnificadas.

Mientras la causa avanza y continúan apareciendo nuevas denuncias, Zurvera permanece detenido, imputado por uno de los fraudes más resonantes de la región.

