Referente remoto: Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia

El gobernador de Buenos Aires participó a distancia de una reunión de dirigentes del Partido Justicialista en Fighiera y anticipó una "elección histórica"

A poco más de un año para las próximas elecciones presidenciales , referentes del peronismo santafesino se reunieron este viernes en el sur provincial con un invitado especial. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó con un discurso a través de una videoconferencia con la mira puesta en la votación de 2027.

El mandatario provincial se hizo cargo del mensaje de cierre del encuentro en Fighiera, unos 209 kilómetros al sur de Santa Fe. "Tenemos que poner toda la energía en prepararnos para lo viene" , reclamó a distancia.

El exministro de Economía de la Nación dejó en claro que no hay tiempo que perder para las fuerzas opositoras al presidente Javier Milei. En este sentido, anticipó: "Se nos viene una discusión, un debate y una elección histórica que tiene que ver con el futuro de la Argentina, con los desastres que están haciendo y con cómo se está poniendo en riesgo el patrimonio nacional, nuestra industria y los puestos de laburo".

¿Qué le dijo Axel Kicillof a los peronistas santafesinos?

El gobernador bonaerense se mostró entusiasmado por la convocatoria que incluyó a intendentes, presidentes comunales y dirigentes gremiales de la región. "Me llena de tranquilidad porque nos dicen que el desánimo y el desinterés es lo que prima en todos lados y yo veo al revés", comentó.

Axel Kicillof Axel Kicillof participó por videoconferencia de una reunión de dirigentes peronistas organizada el viernes 12 de junio de 2026 en Fighiera.

Kicillof aseguró que "hay muchísimas ganas, hay muchísima fuerza a lo largo y a lo ancho de todo el país". En cuanto al objetivo a cumplir, afirmó que la prioridad es que "vuelva a gobernar la Argentina un gobierno que tenga en la cabeza la soberanía nacional, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación".

"Nos quieren convencer de que no hay otro camino" advirtió el funcionario con respecto al escenario político nacional. Luego, propuso: "Incluso ahora, si a Milei le va mal buscando un recambio, un Milei de mejores modales pero que continúe con las mismas políticas, ¿cómo vamos a responder? Con militancia, con organización y con compromiso".

Antes del discurso de cierre en la pantalla, los peronistas santafesinos escucharon en el lugar al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. El dirigente invitado hizo un repaso de su labor desde distintos puntos de vista, pero también planteó cuáles son los próximos desafíos en materia de protección ciudadana ante la crisis social y económica.

La unión de intendentes y sindicalistas en Fighiera

Los organizadores del encuentro destacaron la presencia de secretarios gremiales y dirigentes en un área que va más allá del sur del Gran Rosario. En esa lista se anotaron representantes de los departamentos Constitución, General López, Belgrano, Iriondo, San Lorenzo y Caseros.

El presidente comunal de Fighiera, Rodolfo Stangoni, ofició de anfitrión para referentes locales del Partido Justicialista (PJ) y otras organizaciones afines. El intendente de Villa Constitución, Jorge Berti, se sumó a la reunión, al igual que sus pares Adrián Maglia (Granadero Baigorria), Miguel Ángel Vázquez (Carcarañá) y Nicolás Ramírez (Gálvez).

La comitiva incluyó a más de una veintena de dirigentes de distintas localidades: Arroyo Seco, Albarellos, Empalme, Pavón, Santa Teresa, Bustinza, Sanford, Berabevú, San Gregorio, Cafferata, Carmen, María Luisa, Bombal y Pueblo Esther. Por el lado de los sindicatos asistieron el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución, Pablo González; Alberto Botto, de Luz y Fuerza; y Javier Balbo, representante de los trabajadores municipales de la ciudad de Santa Fe, entre otros.