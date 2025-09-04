Reforma Constitucional: Pullaro habló de "amplio consenso" y dijo que Santa Fe tendrá "una justicia transparente y eficiente"

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó el proceso de reforma de la Constitución de Santa Fe, resaltando el consenso alcanzado entre convencionales y los avances en el poder judicial. "No hubo una mayoría que se llevó puesto a las minorías", afirmó.

El gobernador Maximiliano Pullaro afirmó que la reforma constitucional se está llevando adelante según lo previsto y apuntó: "Estamos construyendo todos juntos los cambios que necesitaba la provincia de Santa Fe, los cambios institucionales".

Destacó que la inmensa mayoría del articulado está siendo aprobada con más de dos tercios de los votos de los convencionales constituyentes , lo que evidencia un amplio nivel de consenso .

Pullaro señaló que este proceso demuestra que en Santa Fe hay diálogo y respeto, y aseguró que la provincia tendrá una institucionalidad moderna y la mejor Constitución del país.

Reforma Constitucional en Santa Fe: cambios claves en el Poder Judicial y nuevos órganos de control

“Yo estoy muy contento con lo que hemos logrado, estoy muy contento con la constitución que vamos a tener. Siento que estamos cumpliendo con todos los objetivos que nos habíamos propuesto”, agregó.

El mandatario remarcó que, aunque cada sector político tiene su propia visión y a veces se presentan críticas, se ha logrado un equilibrio entre mayoría y minorías, cediendo y escuchando a todos los convencionales.

“Aquí no hubo una mayoría que se llevó puesto a las minorías, sino que escuchó, cambió cosas y logró una constitución que tiene el respaldo, al menos, de las dos terceras partes de los convencionales constituyentes”.

Cambios en el poder judicial

En relación con los ajustes al poder judicial, Pullaro destacó que la reforma garantiza transparencia y eficiencia. “Hemos logrado tener una justicia renovada, una justicia transparente. Indudablemente una justicia que va a ser mucho más eficiente, que es lo que estamos buscando”, expresó.

El gobernador agregó que las nuevas instituciones están pensadas para los próximos 20 o 30 años, y valoró el momento de unidad y diálogo institucional que vive la provincia, incluso frente a un contexto nacional marcado por el agravio y el insulto.

Respecto a los próximos pasos, Pullaro adelantó que se aprobará el bloque de derechos y garantías y que luego se dará sanción definitiva a la nueva Constitución, incorporando correcciones sugeridas por la comisión redactora.

Una Corte Suprema más amplia y con paridad de género

Uno de los cambios más relevantes es la modificación en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que pasará a estar integrada por siete miembros, con criterios de paridad de género y representación territorial. Además, se estableció que los ministros deberán retirarse a los 75 años.

El dictamen también incorpora la figura del procurador general, quien integrará el Poder Judicial, será designado por el gobernador con acuerdo de la Asamblea Legislativa, tendrá un mandato de cinco años (renovable por otro período) y podrá ser removido por mal desempeño.

El Ministerio Público, independiente del Poder Judicial

Otro de los cambios sustanciales es la incorporación del Ministerio Público como órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera. Estará dividido en dos estructuras: el Ministerio Público de la Acusación (MPA), encabezado por un fiscal general, y el Ministerio Público de Defensa, a cargo de un defensor general.

Tanto el fiscal general como el defensor general serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa.

Consejo Asesor de Selección de la Magistratura

La reforma también crea el Consejo Asesor de Selección de la Magistratura y del Ministerio Público, encargado de garantizar un proceso transparente, público y con participación ciudadana en la designación de jueces, fiscales y defensores.

Este organismo estará integrado por un representante del Poder Judicial, otro del Ministerio Público, un diputado, un senador, un abogado y un académico de universidades públicas.

Tribunal de Enjuiciamiento y Defensor del Pueblo

Los jueces, fiscales y defensores que incurran en faltas graves serán evaluados por un Tribunal de Enjuiciamiento, compuesto por un magistrado, un fiscal o defensor, dos senadores, dos diputados y dos abogados.

Finalmente, se incorporará a la Constitución de Santa Fe la figura del Defensor del Pueblo, un órgano que velará por la protección de los derechos de los ciudadanos frente a la administración pública.