Los convocados de Unión para jugar frente a Boca en el 15 de Abril

Se conoció la lista de jugadores de Unión que esperarán por un lugar en el partido ante Boca en el 15 de Abril por la fecha 11 de la zona A del Apertura

Unión ya tiene todo encaminado para uno de los partidos más atractivos de la fecha 11 de la zona A del Apertura cuando reciba este domingo, desde las 22, con arbitraje de Yael Falcón Pérez, a Boca en el estadio 15 de Abril. En la previa, se dieron a conocer los convocados.

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Como suele ocurrir en la antesala de cada compromiso, el entrenador Leonardo Madelón no confirmó la formación titular, aunque el panorama aparece bastante claro. La única incógnita está vinculada a Marcelo Estigarribia, a quien el cuerpo técnico evaluará hasta último momento para definir si puede ser de la partida.

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Más allá de esa situación puntual, no habría mayores sorpresas en el equipo. La lista de citados está integrada, en su gran mayoría, por los mismos jugadores que vienen siendo considerados en las últimas presentaciones.

El Tate llega además en un buen momento futbolístico, ya que acumula cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota, una racha que buscará prolongar cuando se mida ante el Xeneize en Santa Fe. Con ese envión, Unión intentará seguir sumando para consolidarse en la zona A del campeonato.

Los convocados de Unión