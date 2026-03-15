Unión pone a prueba su gran momento ante Boca en el 15 de Abril

El Unión de Leonardo Madelón, escolta en la Zona A, será local este domingo desde las 22 ante un Boca que llega con dudas y presionado por los resultados.

Este domingo, desde las 22, Unión será local ante Boca en el estadio 15 de Abril, en el marco de la undécima fecha del Torneo Apertura. El encuentro será dirigido por Yael Falcón Pérez y contará con la transmisión de TNT Sports Premium, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

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El Tatengue afronta el compromiso con buenas sensaciones a pesar del empate de la última jornada, mientras que el conjunto de La Ribera llega rodeado de dudas y con la necesidad de volver al triunfo.

Unión quiere sostener su gran presente

El equipo que conduce Leonardo Madelón protagonizó en la fecha pasada uno de los partidos más impactantes del campeonato. En Avellaneda, el conjunto rojiblanco llegó a imponerse 3-0 y luego 4-2 frente a Independiente, aunque finalmente el encuentro terminó 4-4 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini Stadium.

Más allá de la bronca por haber dejado escapar una ventaja tan amplia, Unión mantiene una racha muy positiva que lo ubica segundo en la Zona A con 15 puntos. El conjunto santafesino no pierde desde el 6 de febrero, cuando cayó 1-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Desde entonces sumó tres victorias y tres empates.

Además, el Tatengue intentará prolongar su buena estadística como local frente a Boca: no pierde en el 15 de Abril ante el Xeneize desde la Superliga 2018/19. Desde ese momento se enfrentaron cinco veces en Santa Fe, con dos triunfos rojiblancos y tres empates.

UNión San Lorenzo Marcelo Estigarribia Marcelo Estigarribia está en duda por un corte en la cabeza, aunque hay optimismo en Unión. UNO Santa Fe | José Busiemi

En cuanto al equipo, no se esperan grandes variantes, ya que el funcionamiento mostrado en las últimas fechas dejó conforme tanto al entrenador como a los hinchas.

Boca llega con dudas y presión

Del otro lado estará el Boca que conduce Claudio Úbeda, que viene de empatar 1-1 frente a San Lorenzo en La Bombonera. Fue el cuarto empate consecutivo del equipo en su estadio, una situación que generó el descontento del público, que despidió al equipo con silbidos.

Actualmente, el Xeneize se ubica séptimo en la Zona A con 13 unidades y apenas ganó uno de sus últimos seis partidos, por lo que necesita sumar para no complicar su lugar en la zona de clasificación a los playoffs.

Para el viaje a Santa Fe, una de las novedades es el regreso a la convocatoria de Alan Velasco, quien dejó atrás una distensión grado II del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda sufrida en el debut ante Deportivo Riestra.

En cuanto a la formación, el entrenador no realizaría demasiados cambios. Las principales dudas aparecen en defensa, donde Nicolás Figal podría ingresar por Lautaro Di Lollo, mientras que Juan Barinaga tendría chances de reemplazar a Marcelo Weigandt.

Un partido con mucho en juego

Con realidades diferentes pero objetivos similares, Unión y Boca protagonizarán un duelo que promete intensidad. El Tatengue buscará seguir firme en los puestos de arriba y alimentar su ilusión de pelear el primer lugar de la zona, mientras que el Xeneize intentará recuperar terreno en medio de un clima de creciente presión.

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En el 15 de Abril, el equipo de Madelón tendrá una nueva oportunidad de confirmar su gran arranque de torneo frente a uno de los grandes del fútbol argentino.

Probables formaciones de Unión y Boca

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar y Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Estadio: 15 de Abril.

Hora de inicio: 22.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Lucas Novelli.

TV: TNT Sports Premium.