Un joven con enanismo se lanzó a la política con una campaña bizarra: "El candidato que no mide esfuerzo para cambiar Santa Fe"

En política todo vale para conseguir un voto. ¿En política todo vale para conseguir un voto? Las escenas que se ven en tiempos de campañas electoral son disparatadas, aunque caer en el ridículo no parece ser un freno para los candidatos. Es que ante la proximidad de las elecciones los políticos se permiten hacer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa y más en tiempos de la “bendita” boleta única donde prima exclusivamente la persona o el personaje, con tal de conseguir esos votos que pueden definir su destino en los próximos cuatro años.

Pero por si un distraído no logra leer el juego de palabras de los creativos publicistas de Peralta, la campaña se reforzó con otra consigna igual de sutil: “El candidato que no mide esfuerzo para cambiar Santa Fe”.

samu.jpg

Quién es Samuel Peralta

Samuel Peralta nació y creció en la ciudad de Santa Fe, más precisamente en Barrio Roma. Según él, desde pequeño aprendió que los desafíos no son un obstáculo, sino una oportunidad para crecer. "Como persona de baja estatura, he enfrentado muchas barreras, pero eso me enseñó a luchar con voluntad y trabajo para superarlas", confiesa.

"Hoy quiero poner esa misma energía y honestidad al servicio de nuestra comunidad. Sé que juntos podemos construir una Santa Fe mejor", añade.

Además, Samuel se identifica como “un candidato que no mide esfuerzos para cambiar la provincia”.

Cuáles son las propuestas de Samuel Peralta

Algunas de las propuestas del candidato santafesino son:

Transporte escolar accesible

Seguridad con "Ojos en Alerta"

Una Santa Fe más limpia

"Porque vivir en un entorno limpio es vivir mejor. La limpieza de nuestros barrios no sólo impacta en el bienestar de todos, sino también en la salud de nuestras familias. Proponemos un plan integral de limpieza y cuidado del medio ambiente, con más recorridos de colección, puntos limpios y campañas de concientización".

"Trabajaremos en mejorar los servicios de salud pública, garantizando acceso a atención de calidad para todos los santafesinos. La salud comienza en las calles que habitamos. Juntos podemos hacer de Santa Fe una ciudad más limpia, más saludable y más amigable para todos".

El "outsider" que llegó al Concejo de Santa Fe regalando abrazos

Samuel Peralta tiene un predecesor en la ciudad de Santa Fe en lo que se refiere a la aventura individual de candidatearse para concejal con una campaña inusual. Saúl Perman se consagró edil en las elecciones de 2021 con una campaña arriba de una bicicleta, con megáfono en mano y regalando abrazos a los vecinos.

Perman es un comerciante de 63 años que comenzó una movida a favor de la alimentación saludable. Para hacer masiva su propuesta formó un frente al que llamó "Mejor" y una lista denominada "La Causa". Sumó casi 20 mil votos en la ciudad de Santa Fe. Fue uno de los candidatos más votados en la ciudad en las elecciones del año 2021, obteniendo una banca en el Concejo al igual que otros postulantes con años de militancia y con el sustento de grandes aparatos partidarios.

abrazo.jpg

"Soy como se rotula ahora un 'outsider' de la política, un libre pensador que por fuera de cualquier partido político mayoritario accedí al cargo", expresa Saúl.

Hizo toda su campaña electoral arriba de una bicicleta, con megáfono en mano y regalando abrazos, los cuales registra con un cuenta ganado y lleva desde el 2019 al día de hoy unos 59.787 abrazos.

Saúl llevó al Concejo de Santa Fe propuestas naturistas, vida saludable y hasta ejercicios de relajación de 10 minutos para los ediles antes del inicio de cada sesión.

"La idea es cambiar la política desde adentro, haciendo lo mismo que venía haciendo desde el 2019 y expandir el mensaje. Soy activista callejero desde el año 2014 difundiendo el mensaje de una alimentación consciente, pero fui electo concejal por la 'Revolución de los abrazos' más que por cualquier otra cosa", señala.