Al respecto, Vázquez explicó que los senadores rechazaron el pedido de cese de inmunidad de Traferri “porque no hubo ninguna prueba. Está la versión taquigráfica de la visita de los fiscales al Senado y la pueden solicitar y la pueden leer y se van a dar cuenta de que los senadores les pedían a los fiscales que dijeran qué pruebas tenían y no tenían ninguna prueba. Entonces como no tienen pruebas se cruzan el terreno de lo legal y van a la extorsión y después te tenerlo meses y meses preso a Serjal lo van a presionar y a intentar extorsionar para repetir el papelón que hicieron con esa declaración guionada de Ponce Asahad”.

El asesor del senador explicó que “la causa con respecto a Traferri está archivada, así lo dice el artículo 27 del Código Procesal de la provincia” y agregó que deberían archivarse también “todas las referencias que puedan hacer a la persona de Traferri, porque hacerlas no es legal, porque Traferri quedó afuera de la causa”.

Vázquez adelantó, además, que denunciarán el accionar de los fiscales ante la Corte Suprema de Justicia y la Procuración de la provincia. “En realidad tendríamos que denunciarlo ante el MPA (Ministerio Público de la Acusación), pero el MPA ha perdido su esencia, que es la investigación penal, para convertirse en una agencia política de inteligencia en la provincia. Realmente al MPA no podemos acudir. Y estamos pensando en hacer denuncias en organismos de justicia supranacional, como es (la Corte Interamericana de Derechos Humanos de) Costa Rica, porque en este terreno no tenemos garantías”.

El abogado también señaló que están “evaluando pedir la habilitación de feria para que el fiscal general en Santa Fe se dedique a esta cuestión, atento a estos acontecimientos que están sucediendo”.

Respecto del frustado pedido de cese de inmunidad, Vázquez indicó que quienes debían presentar algún tipo de prueba para sustentarla eran los fiscales. “Es más, el Senado en una actitud proactiva les permitió una actuación presencial. Y, a pesar de eso, no pudieron ni siquiera indiciariamanente o presuncionalmente, indicar la vinculación de Traferri con ninguna actividad ilícita”. “Si los senadores, habiendo pruebas, no hubieran habilitado el cese de la inmunidad, hubieran empezado el primer acto de una tragedia. Para todos ellos. Porque tarde o temprano las pruebas iban a aparecer y los senadores iban a quedar desubicados. Si no han permitido el cese de la inmunidad es porque los fiscales no arrimaron ninguna prueba. Lo que hicieron fue hacer sugerencias, insinuaciones, fantasías. Nada más que eso”, completó.

Al ser consultado sobre si aún consideran que el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, está detrás de esta operación, el asesor letrado concluyó: “Sin ninguna duda. Con absoluta certeza. Y esto que está pasando lo demuestra. ¿Usted cuándo vio que dos fiscales vayan a un centro de detención a presionar a un detenido, intentando que ese detenido complique a una personalidad pública en una causa de la resonancia que ha tenido esta. Inventanda, generada, alimentada solamente por una maniobra política que comanda el jefe de la inteligencia provincial que es Marcelo Sain. Estos chicos trabajan de agentes secretos, no trabajan de fiscales. Y van a ver a un detenido sin la presencia de su defensor para ofrecerle un trato de espurio. Después de meses de que este detenido declaró y después de meses de que está privado de su libertad?