Salud mental: preocupación en el norte de Santa Fe por el crecimiento de la tasa de suicidios y la falta capacidad de atención

Profesionales de la salud expusieron un escenario crítico en el norte provincial. A través de una carta abierta, señalaron el aumento de los intentos de suicidio, la sobrecarga del sistema y reclamaron respuestas urgentes del Estado.

La situación de la salud mental en el norte de Santa Fe encendió señales de alarma entre trabajadores del sistema sanitario, quienes difundieron una carta abierta para advertir sobre un crecimiento preocupante de los suicidios y una demanda desbordada en hospitales y centros de atención.

El documento fue elaborado de manera conjunta por el Colegio Profesional de Asistentes Sociales de la Provincia de Santa Fe, el Colegio de Profesionales de la Psicología de Santa Fe y el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus), quienes expresaron su “profunda preocupación” por el estado actual del sistema en el norte provincial, particularmente en el Nodo Reconquista.

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Aumento de suicidios y colapso en la atención

Según detalla la carta, la región se ha convertido en el epicentro de un incremento sostenido de los intentos de suicidio y suicidios consumados, en un contexto social y económico adverso que impacta directamente en la salud de la población.

Uno de los datos más contundentes señala que el Hospital Central de Reconquista llegó a tener hasta la mitad de sus camas ocupadas por casos de salud mental, una situación inédita que evidencia el nivel de crisis.

Además, los profesionales remarcan que este escenario se da sin contar con los recursos humanos ni insumos necesarios, lo que dificulta garantizar un abordaje adecuado de las urgencias.

Recorte de recursos y precarización laboral

En el documento, las entidades advierten sobre un contexto de recorte presupuestario en salud, que se traduce en:

Precarización laboral : contratos inestables, salarios insuficientes y falta de cobertura social.

: contratos inestables, salarios insuficientes y falta de cobertura social. Falta de reconocimiento profesional en equipos interdisciplinarios.

en equipos interdisciplinarios. Fragmentación del sistema de atención, sin protocolos claros ni articulación efectiva.

También cuestionan lo que denominan una “romantización de lo comunitario”, donde se delegan responsabilidades en las comunidades sin el acompañamiento estatal necesario.

Los trabajadores de la salud aseguran que las demandas aumentan día a día y que el sistema se sostiene con gran esfuerzo individual. “Estamos agotados, tratando de sostener el ejercicio ético de nuestras profesiones en un contexto de emergencia en salud mental”, advierten en la carta.

Reclamos urgentes al Estado

Ante este panorama, las organizaciones exigieron medidas concretas para revertir la crisis en la salud pública en Santa Fe, entre ellas:

Mayor inversión en salud mental

Condiciones laborales dignas

Implementación de políticas integrales de prevención del suicidio

Creación de dispositivos específicos de abordaje

Guardias activas de salud mental los fines de semana

Espacios de articulación entre instituciones y profesionales

Además, remarcaron la necesidad de contar con diagnósticos epidemiológicos precisos para identificar zonas y grupos más afectados.

Finalmente, el documento subraya que el sufrimiento psíquico no puede abordarse como una problemática individual, sino como un fenómeno atravesado por factores sociales, económicos y políticos. “A pesar de todo, seguimos trabajando para sostener una salud pública, gratuita y de calidad como un derecho innegociable”, concluye la carta.