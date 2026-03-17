Argentina fue superada por Japón y se quedó sin Mundial

La Selección Argentina cayó frente a Japón con claridad en el Hexagonal de Turquía y se despidió de la clasificación al Mundial de Alemania.

La Selección Argentina femenina de básquet sufrió una dura derrota frente a Japón por 83 a 39 en la última fecha del Hexagonal disputado en Turquía y quedó sin chances de clasificar al Mundial de Alemania.

El equipo conducido por Gregorio Martínez llegaba a este compromiso con la obligación de ganar para mantener vivas sus aspiraciones. Además, necesitaba que Hungría derrotara a las locales turcas para aspirar al último cupo disponible. Sin embargo, el conjunto nacional nunca logró meterse en partido y terminó despidiéndose del certamen.

Un arranque que condicionó todo para Argentina

Desde el inicio, Japón marcó el ritmo del encuentro y expuso las dificultades del equipo argentino. La diferencia comenzó a ampliarse rápidamente y al cierre del primer tiempo la brecha ya era considerable.

Los parciales de 23-7 y 17-9 reflejaron la superioridad del conjunto asiático, que se fue al descanso con una ventaja de 24 puntos. Argentina, en cambio, mostró muchas dificultades para generar juego y sostener una ofensiva efectiva.

Durante ese tramo, las principales anotadoras del equipo fueron Victoria Gauna con seis puntos, Daiana Cabrera con cuatro y Florencia Chagas con tres.

Una diferencia que se amplió en el complemento

La tendencia del partido no cambió en la segunda mitad. Japón mantuvo la intensidad, aprovechó los errores argentinos y fue estirando aún más la distancia en el marcador.

Argentina terminó con una efectividad muy baja en los lanzamientos de campo, apenas del 25%, un dato que explica en gran parte las dificultades para mantenerse competitiva a lo largo del encuentro.

Dentro de un contexto adverso, las actuaciones más destacadas del conjunto nacional fueron las de Agostina Burani y Candela Gentinetta. Burani aportó siete puntos y seis rebotes, mientras que Gentinetta sumó tres unidades y ocho rebotes, cinco de ellos ofensivos.

Hirashita, la gran figura japonesa

En el equipo japonés sobresalió la actuación de Aika Hirashita, máxima anotadora del partido con 17 puntos en 25 minutos. La jugadora tuvo una gran eficacia desde el perímetro, con cinco triples en siete intentos, además de capturar cinco rebotes.

También fue importante el aporte de Norika Konno, quien firmó una planilla muy completa con 12 puntos, dos rebotes y dos asistencias, siendo determinante en los momentos en que el partido aún mantenía cierta paridad.

Con esta derrota, Argentina cerró su participación en el Hexagonal con un registro de una victoria y cuatro caídas, quedando fuera de la próxima cita mundialista.