Unión cayó ante Racing de Chivilcoy, sumando su sexta caída al hilo

Unión volvió a perder, en esta ocasión fue derrotado por Racing de Chiviloy por 84 a 80 y de esta manera se complica su clasificación a los playoffs

Este lunes en el Grilon Arena , Unión (11-16) no pudo cortar su serie de derrotas y perdió contra Racing (Chivilcoy) (10-20) por 84 a 80, en un duelo parejo que se resolvió en los 2′ minutos finales.

El partido comenzó con un dominio marcado por la visita, que logró imponer una racha temprana para cerrar el primer cuarto con una ventaja de diez puntos (14-24). Sin embargo, la dinámica cambió en el segundo período; Racing ajustó su defensa y comenzó a recortar la diferencia, yéndose al descanso largo apenas cuatro puntos por debajo (34-38).

En la reanudación, la paridad fue la protagonista. Un parcial de 24-18 a favor del conjunto de Chivilcoy permitió igualar el marcador en 40 y, posteriormente, dar vuelta el resultado para cerrar el tercer cuarto con una ajustada ventaja de 58-56.

El último cuarto mantuvo la incertidumbre hasta el cierre. Ambos equipos intercambiaron anotaciones en un final cerrado que se definió por detalles técnicos y efectividad en los tiros libres. Finalmente, Racing aseguró el triunfo con un marcador definitivo de 84 a 80.

Síntesis

Racing (Chivilcoy) 84: Joaquín Valinotti 23, Thomas Cooper 12, Manuel Rodríguez 8, Emilio Stucky 7, Deion McClenton 0 (FI) Alejo Barrales 10, Santiago Assum 10, Nicolás Romano 14, Tomás Delía 0. DT: Diego Dambrosio.

Unión 80: Martín Cabrera 7, Yeferson Guerra 5, Emiliano Basabe 9, Felipe Araujo 2, Theo Akwuba 15 (FI) Franco Balbi 20, Facundo Chamorro 6, Isaiah Brown 0, Daniel Hure 16. DT: Ariel Rearte.

Parciales: 14-24, 34-38 y 58-56.

Árbitros: Oscar Brítez, Sergio Tarifeño y Alejandro Trías.

Cancha: Grilon Arena.