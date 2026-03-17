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Se registraron incidentes en el partido de Ciclón Racing con Unión Arroyo Seco

Ciclón Racing eliminó en los penales a Unión Arroyo Seco y clasificó a semifinales de la Copa Federación. Antes de los penales y después de los mismos se registraron incidentes

Ovación

Por Ovación

17 de marzo 2026 · 09:46hs
En el final del choque entre Ciclón Racing y Unión Arroyo Seco se registraron incidentes.

fotos gentileza AM Liga.

En el final del choque entre Ciclón Racing y Unión Arroyo Seco se registraron incidentes.

En el campo de deportes 8 de Enero ubicado en el barrio residencial de Guadalupe, Ciclón Racing se impuso en la definición por penales por 7 a 6 a Unión de Arroyo Seco bajo el arbitraje de Sebastián Yori de la Liga Rafaelina. Pero esto ya fue informado en la respectiva crónica de la víspera, aunque en las últimas horas trascendieron los incidentes que se produjeron antes de la definición por penales, y una vez finalizados los mismos, aparentemente iniciados por simpatizantes de la escuadra visitante. El club local emitió un comunicado de prensa aclarando un poco los hechos sucedidos.

Hubo incidentes en cancha de Ciclón Racing

Según consigna el periodista Mauricio Assat en su crónica para AM Liga destacó que "el partido terminó 1 a 1 y se fueron a los penales. Allí hubo incidentes con la hinchada de Unión de Arroyo Seco por lo cual el árbitro Yori paro por unos minutos. Los jugadores visitantes calmaron a su parcialidad, y se pudo seguir ya con la tanda de los penales".

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La hinchada visitante habr&iacute;a provocado incidentes antes y despu&eacute;s de la ejecuci&oacute;n de los penales.

La hinchada visitante habría provocado incidentes antes y después de la ejecución de los penales.

En dicha situación "en la tanda de 5 penales todos convirtieron, ejecutando muy bien, y en el uno contra uno, convirtió Ciclón y el arquero local se redimió de su error y atajó el último penal. Fue final y victoria del Lagunero por 7 a 6. Allí se registró un lamentable y vergonzoso final por parte de los hinchas visitantes, quienes agarraron a piedrazos, palazos y botellazos a los hinchas de Ciclón. Y no se conformaron con eso, entraron rompiendo el portón a pegarle al que se cruzaba por delante. Fue un grupo de hinchas que no midieron ni chicos ni personas mayores, la policía llegó y con balas de goma logró el retiro de los simpatizantes de Unión".

El comunicado del Club Ciclón Racing

En un comunicado de prensa el Club Ciclón Racing emitió una explicación sobre los hechos sucedidos. "El club informa a la comunidad y al público en general que, al finalizar el partido disputado en nuestras instalaciones, se produjeron algunos incidentes que empañaron el cierre de una jornada deportiva que debía ser una fiesta del fútbol".

"Desde nuestra institución queremos expresar nuestras más sinceras disculpas al público local, socios, familias y simpatizantes que asistieron al encuentro y que se vieron afectados por esta situación" continuó el comunicado. Agrega la misiva que "así mismo, dejamos constancia de que los hechos ocurridos fueron provocados por personas vinculadas a la parcialidad visitante, siendo totalmente ajenas al comportamiento y a los valores que promueve nuestro club. Desde el primer momento, las autoridades de la institución colaboraron con los organismos de seguridad y con la organización del evento para controlar la situación y evitar que los incidentes pasaran a mayores".

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La polic&iacute;a debi&oacute; intervenir para calmar el vergonzoso accionar de la parcialidad visitante.

La policía debió intervenir para calmar el vergonzoso accionar de la parcialidad visitante.

Finalmente, en la gacetilla de prensa se sostiene que "nuestro club reafirma su compromiso con el respeto, la convivencia y el desarrollo del deporte en un marco de paz, trabajando siempre para que cada encuentro sea un espacio seguro para jugadores, dirigentes, familias y aficionados. Agradecemos la comprensión de nuestra gente y renovamos el compromiso de seguir promoviendo el fútbol como un lugar de encuentro y respeto".

Ciclón Racing Arroyo Seco incidentes
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