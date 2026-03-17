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"Porque queremos jugar": el mensaje de Tapia por el amistoso ante Guatemala

La Selección argentina tiene rival confirmado para la última fecha FIFA antes del Mundial. Qué dijo Claudio Tapia sobre el duelo ante Guatemala.

Ovación

Por Ovación

17 de marzo 2026 · 15:01hs
Porque queremos jugar: el mensaje de Tapia por el amistoso ante Guatemala

@tapiachiqui

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, palpitó el amistoso de la Selección ante Guatemala: “Porque queremos jugar”.

Tapia, que estuvo en el centro de la polémica por la suspensión de la Finalissima frente a España, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que destacó que “Argentina merece despedirse en casa”.

Además, subrayó que “en la previa del Mundial, late fuerte la ilusión, el 31 todos juntos alentando a la Selección. Una noche para alentar a los mejores del mundo antes de volver a soñar”.

Hace algunos días, Tapia, publicó un hilo en su cuenta de X, en el que volvió a explicar la postura de la dirigencia argentina y detalló cómo se desarrollaron las negociaciones en lo que fue la fallida realización de la Finalissima ante España.

Las chances que tenía Argentina según Tapia

Tapia aseguró que desde el primer momento la AFA sostuvo que el partido debía disputarse en una sede neutral para garantizar la equidad deportiva y remarcó que la primera propuesta para jugar en Madrid no cumplía con ese criterio.

El dirigente también confirmó que posteriormente surgió la posibilidad de disputar el encuentro en Italia el 27 de marzo, una sede que Argentina aceptó sin objeciones, aunque solicitó reprogramar el partido para el 31 de marzo.

Según explicó, la UEFA comunicó que esa fecha no era viable y, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo entre las partes, el partido quedó finalmente cancelado.

“Desde la AFA lamentamos profundamente que, a pesar de la voluntad y los esfuerzos realizados, no haya sido posible concretar este encuentro que tanto esperaban los hinchas del fútbol”, expresó Tapia en sus redes sociales.

Tapia Guatemala Argentina
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