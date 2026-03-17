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Confirmado: Unión jugará ante Agropecuario en Rosario por Copa Argentina

Unión ya tiene sede y horario definidos para su debut en la Copa Argentina: será el martes 31 de marzo por la noche en el estadio de Newell’s.

Ovación

Por Ovación

17 de marzo 2026 · 14:46hs
Confirmado: Unión jugará ante Agropecuario en Rosario por Copa Argentina

Prensa Unión

Finalmente, quedó todo confirmado para el estreno de Unión, como lo había adelantado UNO Santa Fe, en la Copa Argentina. El equipo rojiblanco enfrentará a Agropecuario el próximo martes 31 de marzo a las 21.15, en el Estadio Marcelo Bielsa de Newell's en Rosario.

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De esta manera, se despejaron las dudas que existían en torno a la sede, ya que en un principio también se habían barajado otras alternativas como Junín y San Nicolás. Sin embargo, la organización del torneo se inclinó por Rosario, una opción que terminó prevaleciendo en la recta final.

Rosario, una sede conveniente para Unión

La elección del estadio de Newell's Old Boys representa una ventaja logística importante para Unión. La cercanía geográfica facilitará tanto el traslado del plantel como la presencia de hinchas, que podrán acompañar en gran número.

Coloso Marcelo Bielsa
El Coloso Marcelo Bielsa de Newell's, en Rosario, albergar&aacute; el debut de Uni&oacute;n en Copa Argentina ante Agropecuario.&nbsp;

El Coloso Marcelo Bielsa de Newell's, en Rosario, albergará el debut de Unión en Copa Argentina ante Agropecuario.

Además, se trata de un escenario habitual para este tipo de competencias, lo que garantiza condiciones adecuadas para el desarrollo del encuentro.

Un cruce clave en el arranque

El partido ante Agropecuario corresponderá a los 32avos de final de la Copa Argentina, instancia en la que Unión buscará dar el primer paso en una competencia que suele ofrecer sorpresas y donde cada detalle puede resultar determinante.

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Con fecha, horario y sede confirmados, el Tatengue ya puede planificar con precisión su debut, en un duelo que comenzará a marcar su camino en el torneo federal.

Unión Rosario Copa Argentina
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