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Histórica liberación de fauna silvestre en Santa Fe: devuelven a su hábitat a un oso hormiguero gigante y un aguará guazú

Los ejemplares completaron con éxito sus procesos de recuperación y sanidad en el Centro de Rescate La Esmeralda. Entre los animales reinsertados en reservas protegidas de la provincia hay también un gato montés y decenas de aves rescatadas del tráfico ilegal.

7 de junio 2026 · 16:47hs
Histórica liberación de fauna silvestre en Santa Fe: devuelven a su hábitat a un oso hormiguero gigante y un aguará guazú

Histórica liberación de fauna silvestre en Santa Fe: devuelven a su hábitat a un oso hormiguero gigante y un aguará guazú

Las políticas de conservación y biodiversidad de la provincia de Santa Fe sumaron un hito de gran impacto ecológico. Un ejemplar hembra de oso hormiguero gigante, un aguará guazú, un gato montés y decenas de aves silvestres lograron su liberación en diferentes áreas naturales protegidas del territorio provincial tras superar complejos tratamientos médicos y biológicos en el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de la Fauna (CRIIF) La Esmeralda, ubicado en la capital santafesina.

Cada uno de los animales liberados representa una historia de supervivencia y de intervención técnico-profesional ante problemáticas recurrentes como el avance urbano, el mascotismo ilegal y el tráfico de fauna.

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Tres rescates complejos con finales exitosos

El equipo de veterinarios y biólogos del centro de rescate debió diseñar estrategias sanitarias personalizadas para lograr la rehabilitación de los mamíferos de mayor porte:

► Oso Hormiguero Gigante: Hallada en La Criolla tras un ataque de perros.

► Aguará Guazú: Rescatado en Monte Vera; curado de una severa parasitosis renal.

► Gato Montés: Recuperado en el sur provincial tras sufrir cautiverio como mascota.

El caso del oso hormiguero gigante encendió las alertas científicas al ser hallado en la localidad de La Criolla, una zona completamente alejada de su área habitual de distribución geográfica. La hembra presentaba heridas severas producto del ataque de una jauría de perros. Tras meses de curaciones, monitoreo conductual y aislamiento, recibió el alta biológica.

Por su parte, el aguará guazú —especie declarada Monumento Natural Provincial— había sido rescatado en mayo tras refugiarse en el patio de una vivienda en Monte Vera. Durante los chequeos de laboratorio en La Esmeralda, los profesionales le detectaron una parasitosis renal causada por el nematodo Dioctophyma renale, una afección potencialmente mortal que requirió un tratamiento farmacológico específico antes de autorizar su reinserción.

El operativo de liberación incluyó también a un gato montés que era mantenido de forma ilegal como mascota y a decenas de aves cantoras (como cardenales y cabecitas negras) que habían sido rescatadas de redes de comercio clandestino.

Guía de convivencia: ¿Qué hacer ante un hallazgo?

Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia recordaron que el crecimiento periurbano incrementa los avistamientos de estas especies en áreas civiles. Ante el encuentro con un animal silvestre fuera de su entorno natural, las autoridades emitieron tres recomendaciones estrictas:

No intervenir: Bajo ninguna circunstancia se debe intentar capturar, acorralar, tocar o alimentar al ejemplar. Un animal asustado puede reaccionar de forma agresiva para defenderse.

Poner a resguardo a las mascotas: El principal riesgo para los animales silvestres en zonas urbanas son los ataques de perros y gatos, o la transmisión mutua de enfermedades parasitarias.

Llamar al 911 o a la Policía Ecológica: Dar aviso inmediato a las fuerzas competentes para que el personal capacitado active los protocolos de captura segura y traslado al centro de rescate.

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