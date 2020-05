Siguen prohibidas las salidas recreativas y las reuniones sociales

La fase 4 de la cuarentena permite la apertura de comercios minoristas por la tarde en la ciudad de Santa Fe, además de más actividades económicas, y profesionales en horarios pautados y siguiendo protocolos. También se habilitaron las salidas de los chicos hasta 16 años que pueden acompañar a sus padres a hacer compras a locales cercanos a sus casas. Ante estas nuevas posibilidades, se produjeron algunos excesos durante el fin de semana que obligaron a las autoridades a reforzar las aclaraciones sobre lo que se puede y no se puede hacer.



El gobernador Omar Perotti fue el primero en advertir algunos problemas en la interpretación de las disposiciones y detectar que se registraron reuniones familiares, encuentros entre amigos, salidas a los parques con chicos, paseos recreativos, gente haciendo ejercicio.

"Ayer recorrí algunos lugares y me preocupó ver mucha gente sin barbijo, eso es muy preocupante"

Ante este panorama, aclaró: “Lo que estamos haciendo es salir de una fase, pero no estamos saliendo de la pandemia, seguiremos siendo muy rígidos en las recomendaciones, y si un indicador nos pone en alerta, volveremos atrás”, y pidió a los santafesinos “un alto compromiso” en los días que vienen.

En el mismo sentido, la secretaria de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano expresó su preocupación por la flexibilidad de hecho de la cuarentena. “Ayer recorrí algunos lugares y me preocupó ver mucha gente sin barbijo, y cuando les pregunté me respondieron que ya habían cambiado las cosas”.

“Pero no es así; ahora más que nunca, para esta nueva fase, el distanciamiento social, el lavado de manos frecuente y el uso del barbijo social siguen siendo la base de nuestros recaudos. El objetivo es el mismo: tenemos que seguir cuidándonos entre todos, y quedarnos en casa”, precisó.

Martorano remarcó: “Por más que hayamos pasado de fase seguimos en aislamiento social, preventivo y obligatorio, y no se permiten las visitas o hacer actividades masivas. No es un momento para salir de paseo a ver vidrieras. No estamos en un momento para paseos, hay que salir lo menos posible y cuando es necesario. Y hasta el 24 de mayo tenemos que seguir así”.

Lo que está permitido desde hoy:

- Salir con los chicos menores de 16 años a realizar compras y/o pasear a sus mascotas con uno de sus padres o adulto responsable, siempre en comercios de cercanía y trayectos cortos

- Salir si es imprescindible a realizar compras y a trabajar si se está autorizado, con los permisos correspondientes, usar cubre bocas, mantener distancia social y medidas de higiene

No está permitido:

- Salidas recreativas, reuniones con familiares y amigos en casas particulares

- Paseos por centros comerciales, paseos por plazas y parques

- Según el Decreto 459/2020 publicado hoy por el gobierno nacional quedan prohibidas en todo el territorio del país, las siguientes actividades:

1. Dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades.

2. Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que implique la concurrencia de personas.

3. Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas.

4. Transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos previstos en el artículo 11 de este decreto.

5. Actividades turísticas; apertura de parques, plazas o similares.