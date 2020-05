A media máquina, abrió el comercio santafesino

Este lunes desde las 13, el comercio minorista abrió sus puertas en la capital provincial. Algunos anuncian que atenderán recién a partir del miércoles. Se aplican protocolos para limpieza y distanciamiento social en los locales abiertos. Muchos negocios de la peatonal santafesina cerraron de manera definitiva. Según algunos comerciantes, el paro de colectivos afecta la concurrencia al centro.

"Hasta ahora todo está tranquilo", dijo Hernán, un empleado de comercio a UNO Santa Fe este mediodía. La cantidad de gente por la calle peatonal es concurrida, con algunos curiosos que miran de lejos las vidrieras y se acercan a preguntar precios de productos específicos. Hay cartelería pegadas en las vidrieras y en el piso que indican los pasos a seguir para la atención. Algunos lugares pusieron el mostrador en la puerta para no habilitar los ingresos de personas, por lo que muestran la mercadería a centímetros de la vereda. Todos tienen alcohol en gel o rociador para que clientes se puedan desinfectar. "Nos estamos adaptando a la nueva sociedad", agrega el comerciante.

alcohol ropa coronavirus.jpg

Otra de las postales es la cantidad de comercios vacíos, desmontados y con la cartelería de alquiler de manera visible. Según el relevamiento que pudo hacer UNO este mediodía, hay cerca de cinco negocios completamente cerrados en la peatonal. Hay otros que advierten que abrirán recién este miércoles, después del paro de colectivos.

alquiler coronavirus peatonal.jpg

En relación a negocios de indumentaria, no está claro para los comerciantes si está permitido probarse ropa. Algunos indicaron que dejarán hacerlo en caso de ser requerido por clientes pero que no será mostrado como una opción, y otros advierten que no lo permitirán en absoluto. "No está claro eso en los protocolos, vamos a ver que pasa, por ahora entendemos que está prohibido pero no está especificado en la ropa", manifestaron. "Hasta ahora se puede ingresar a los locales, se puede mirar. En nuestro caso somos dos los que atendemos, y pueden pasar de a dos personas", explica Hernán.

Uno Santa Fe on Facebook Watch Abre el comercio Santafesin después de casi dos meses de aislamiento obligatorio Posted by Uno Santa Fe on Monday, May 11, 2020

Sobre los últimos meses de aislamiento obligatorio en relación a la venta online, diferentes comerciantes coincidieron "en que ni se compara, aunque es algo". "Nos vienen preguntando por redes sociales, pero hay cosas que la gente prefiere comprar viéndolas o no se anima a hacer un pago electrónico", aclara Sofía, una vendedora.

Una característica nueva en la peatonal es que hay pocos precios visibles. Muchas de las vidrieras han sido desmontadas en estos últimos meses y las estaban armando esta mañana y siesta. Los montos son variados en el invierno. Una remera mangas largas se puede conseguir desde 500 pesos para hombres y 600 para mujer. Los buzos a partir de los mil pesos para cualquier género. Camperas o tapados de mujer no bajan de 4500 y los pantalones de 1200. Son algunos de los costos relevados.

"No sabemos qué va a pasar, vamos a ver. No sabemos cómo responderá la gente, es todo incertidumbre. Qué queda después de todo esto, no lo sabemos. Estuvimos cerrados con todos los vencimientos. Para la actividad es tremendo. Estamos todos esperando para ver qué país queda. Las redes sociales fue algo que implementamos y creo que van a quedar para siempre porque se va a adoptar y van a ver dos opciones. Se vende entre el 5 y el 10 por ciento, no es nada aunque sirve para pagar algunos servicios", comentó por su parte José, dueño de un local de venta de productos musicales e instrumentos, a UNO Santa Fe.

coronavirus comercio peatonal.jpg

Y Federico, a cargo de un local de ropa, apuntó: "El paro de colectivos creemos que afectó el día de hoy, pero también sabemos que esta es una nueva etapa y nos tenemos que ir acostumbrando. Poder abrir es una salida a la crisis que estamos pasando pero tenemos que tomar todos los recaudos sanitarios para pasar esta situación. Tenemos que mantener distancia, higienizar con alcohol e ir limpiando todo a cada rato. Vamos viendo los protocolos que van sacando cada día los gobiernos provincial y municipal".